Доходы экс-депутата Госдумы, бывшей гимнастки Алины Кабаевой выросли более чем в 70 раз после ухода из парламента в 2014 году и назначения на пост главы совета директоров Национальной медиа группы (НМГ). В 2018 году спортсменка заработала в группе 785,5 миллионов рублей, следует из слитой в публичный доступ базы ФНС, которую проанализировал The Insider.

Доходы Алины Кабаевой оказались на порядок больше, чем зарабатывает на аналогичной должности глава совета директоров "Роснефти", бывший канцлер Германии Герхард Шредер - 46 млн рублей в год. Члены правления "Газпрома" зарабатывают в среднем по 110 млн рублей в год. То есть даже завышенные (по мировым стандартам) вознаграждения топ-менеджеров крупнейших корпораций страны уступают доходам Кабаевой, подчеркивает The Insider.

Официально НМГ не раскрывает зарплату своего совета директоров. На запрос The Insider в компании не ответили, поэтому нельзя определенно сказать, регулярно ли Кабаева получает подобные выплаты. До найма председателем совета директоров НМГ Кабаева в течение шести лет возглавляла общественный совет компании.

Национальная медиа группа владеет акциями РЕН ТВ, изданием "Известия", долями в Пятом канале, СТС, "Спорт-экспрессе", петербургской газеты Metro, радиостанции "Русская служба новостей" и множестве других медиакомпаний. Эти СМИ получают субсидии из госбюджета, то есть отчасти НМГ распоряжается деньгами налогоплательщиков.

Сама же НМГ, по данным СПАРК, принадлежит банку "Россия" миллиардера Юрия Ковальчука, который в 1996 году вместе с будущим президентом РФ Владимиром Путиным стал соучредителем дачного кооператива "Озеро"; доли НМГ также записаны на "Согаз" и "Сургутнефтегаз". Как писал Forbes, банк "Россия" Ковальчук получил под свой контроль благодаря близости к Путину: банк был создан на деньги КПСС, а под внешним управлением заместителя на тот момент петербургского мэра Анатолия Собчака, которым тогда был будущий президент РФ, перешел от партии к Ковальчуку и партнерам.

Ковальчуку принадлежала и компания "Видео Интернешнл". Она долгие годы оставалась крупнейшим продавцом телерекламы и по сути монополизировала рынок. Все деньги для размещения рекламы на государственных федеральных каналах с 2010 года начали проходить через Ковальчука. Сегодня Юрий Ковальчук владеет долей в ООО "Национальный рекламный альянс", пришедшем на смену "Видео Интернешнл". Это ООО контролирует практически всю телерекламу в стране. Ее годовой оборот - около 20 млрд рублей.

СМИ неоднократно писали, что тесные связи с Владимиром Путиным поддерживает и Алина Кабаева. Судя по информации с официального сайта Кремля, президент и гимнастка познакомились в 2001 году на спортшоу, которое посетил глава государства. В том же году 18-летнюю спортсменку уличили в применении допинга и решением дисциплинарной комиссии FIG (Международная федерация гимнастики) дисквалифицировали на один год. Одновременно было принято решение о снятии с Кабаевой звания чемпионки мира. Причиной послужила биопроба, в которой обнаружился препарат фуросемид, применяемый при быстрой сгонке веса. Этот же препарат используется как маскирующий при применении анаболических средств.

Со знакомства с Путиным началась стремительная карьера спортсменки в политике. В 2001 году Кабаева становится членом прокремлевской партии "Единая Россия", а еще через шесть лет - депутатом Государственной думы. В тот период она зарабатывала в год около 10 млн рублей.

Западные СМИ ранее сообщали, что у Путина и Кабаевой есть общие дети. Однако официального подтверждения эта информация не получала.

Впервые о предполагаемых отношениях Путина и Кабаевой в апреле 2008 года написала газета "Московский корреспондент", опубликовав статью о том, что Путин якобы развелся со своей женой Людмилой и собирается жениться на гимнастке. Путину пришлось публично опровергать эти слухи. Он заявил, что "всегда отрицательно относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь", подчеркнув, что в этих слухах нет "ни слова правды". До суда с обвинениями в клевете скандал не дошел, однако вскоре газета была закрыта ее владельцем Александром Лебедевым.

Преуспевает в бизнесе не только Алина Кабаева, но и ее семья. Мать спортсменки Любовь Кабаева руководит физкультурно-оздоровительным комплексом "Кунцево". Согласно базе "Спарк", этот СФОК принадлежит ООО "Резерв-М", которое контролирует сестра Алины Лейсан Кабаева. Комплекс "Кунцево" выручил 176 млн рублей на господрядах. Мать Алины Кабаевой зарабатывает на сдаче в аренду площадей Москомспорту и "Роснефти", которой руководит "друг Путина" Игорь Сечин.

У Алины Кабаевой есть свой благотворительный фонд, призванный оказывать помощь нуждающимся малоимущим семьям и детям с ограниченными возможностями. Однако пока на управляемых ею телеканалах собирают по SMS деньги на лечение детей, сам Фонд Кабаевой тратит на помощь лишь 0,4% от ее личного дохода: согласно отчету организации перед Минюстом, в прошлом году на "благотворительную помощь в рамках уставной деятельности" ушло 2,9 млн рублей. Почти столько же - на зарплаты сотрудникам фонда. Среди них и родная сестра Кабаевой, отмечает The Insider.

Лейсан Кабаева владеет ООО "Резерв-М" (а через него и спорткомплексом) с 2010 года. Компания перешла ей от АО "Финансовые системы", аффилированного с семьей министра промышленности Дениса Мантурова и сыном главы госкорпорации "Ростех" Станиславом Чемезовым (его отец Сергей Чемезов - друг Путина со времен их службы в КГБ).

Квартиру на улице Вересаевой Лейсан Кабаева получила от Григория Баевского - подчиненного миллиардера и еще одного "друга Путина" Аркадия Ротенберга.

85-летней бабушке Алины Кабаевой Анне Зацепиной от Баевского достались земельный участок и дом в престижном поселке Успенское в Одинцовском районе Московской области.

Помощница Алины Кабаевой по работе в НМГ и благотворительном фонде 38-летняя Юлия Назарова раньше носила фамилию Селькина. Еще в 2005 году она выступила учредителем мурманского Фонда общественного развития и просвещения. Партнером по фонду стал Селькин Владимир Николаевич - вероятно, брат помощницы Кабаевой, полагает The Insider.

Сегодня Владимиру Селькину принадлежит ООО "Арт-металл", которое занимается разделкой лома и отходов черных металлов для "Транслома" - компании, близкой к Ротенбергам. "Транслом" без конкурса, на основании президентского указа, получает металлолом от Минобороны и сбывает его с наценкой. Прибыль компании за последние три года составила 4 млрд рублей. Также "Транслом" аффилирован с компаний "Стройсервис", которая, обращал внимание московский штаб Навального, получает по завышенным ценам контракты от мэрии Москвы на ремонт трамвайных путей.