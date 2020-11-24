Информационное агентство "Znak" В Челябинске сожгли автомобиль журналистки Znak.com, пишущей о коррупции

Информационное агентство "Znak"

Полиция в Челябинске проводит проверку по факту возгорания автомобиля корреспондента Znak.com Марины Малковой на парковке вечером 23 ноября. По словам журналистки, около 23:40 она услышала громкий хлопок, потом в окнах противоположного дома отразилось пламя.

"Пожарные нашли аэрозольный баллончик и как минимум два очага возгорания. Жгли целенаправленно мою машину. По словам очевидцев, возгорание началось с хлопков из-под машины, горели колеса", - рассказала - Малкова изданию 74.RU.

Автомобиль журналистки был не единственным на парковке и стоял не с краю. Соседние автомобили пострадали от пламени, но возле них очагов возгорания не было. Редакция Znak.com не исключает, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью Малковой: она пишет критические статьи о коррупции, должностных преступлениях в органах власти и силовых структурах.

По словам журналистки, угрз ей не поступало, однако несколько месяцев назад неизвестные разбили зеркала и фары на автомобиле ее родственницы, носящей ту же фамилию. В тот раз повреждения тоже были не случайными, но злоумышленников не нашли.

"Сейчас мы решаем вопрос, будем ли мы от имени издания обращаться по этому поводу в полицию. Мы разбираемся с тем, что произошло ночью. Я уверена, что это связано с профессиональной деятельностью корреспондента, но голословно никого обвинять не можем", - сказала ТАСС главный редактор Znak.com Мария Плюснина. Полиция и дознаватели будут изучать видео с камер наблюдения.