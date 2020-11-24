Суд в Нижнем Новгороде направил на принудительное лечение местную жительницу, которая обвинялась в систематическом истязании своего 12-летнего сына, передает "Интерфакс" со ссылкой на региональное СУ СКР.

Экспертиза обнаружила у 29-летней нижегородки "признаки психического расстройства, что лишает ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".

Суд назначил ей принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

В ходе предварительного расследования дети у обвиняемой были изъяты: мальчик помещен в детский дом, а годовалая девочка находится на воспитании у родственницы.

Женщина была задержана летом прошлого года. По версии следствия, она регулярно связывала своего 12-летнего сына и била, в том числе, хоккейной клюшкой.

По данным местных СМИ, избивая ребенка, мать говорила ему, что таким образом изгоняет из него бесов, а затем делала мальчику инъекции обезболивающего препарата. После последнего избиения она бросила сына одного на несколько дней.