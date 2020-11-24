Петербургское метро впервые за много лет не будет работать в новогоднюю ночь из-за коронавируса, при этом в рождественскую ночь на 7 января транспорт будет работать круглосуточно. Об этом заявил на заседании городского правительства глава комитета по культуре Константин Сухенко.

"Хочу обратить внимание коллег из комитета по транспорту, что в этом году круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января для проведения ночных праздничных богослужений в храмах Петербурга", - цитирует его "КП - Санкт-Петербург".

Кроме того, в связи с ограничениями на посещение массовых мероприятий на Дворцовой площади не будет традиционной встречи Деда Мороза. Там установят живую новогоднюю ель, но массовых мероприятий вокруг нее не планируется. Новогоднее шоу будут транслировать по телевидению.

В то же время город не откажется от проведения рождественской ярмарки, в различных районах города запланировано более 180 мероприятий, передает ТАСС. Рождественская ярмарка будет работать на Манежной площади с 19 декабря по 10 января, а 7 и 8 января в Санкт-Петербурге в четвертый раз состоится фестиваль огня "Рождественская звезда" со световым шоу.

В Москве организованных новогодних гуляний и традиционных рождественских ярмарок в этом году не будет, но запрета встречать Новый год на улицах нет. Столичные власти в новогоднюю ночь будут проверять, соблюдают ли рестораны запрет на обслуживание гостей с 23:00 до 6:00, действующий до 15 января.