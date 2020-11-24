ВСЕ ФОТО Наряду с ужесточением правил митингов в Госдуме предложили повысить штрафы за неповиновение полиции

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроекты, которые ужесточают правила проведения и финансирования митингов

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Один из законопроектов предполагает увеличение штрафов за неповиновение сотруднику полиции при повторном совершении правонарушения во время митинга

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил

Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроекты, которые ужесточают правила проведения и финансирования митингов. Об этом пишет РБК.

Один из законопроектов предполагает увеличение штрафов за неповиновение сотруднику полиции при повторном совершении правонарушения во время митинга. Сейчас максимальный штраф за это для граждан составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Законопроект предлагает установить верхнюю границу штрафа для физлиц на уровне 20 тыс. руб., для должностных лиц - 40 тыс. руб., для юрлиц - 200 тыс. руб.

Помимо этого в документе устанавливается ответственность за финансирование публичного мероприятия (включая передачу имущества) лицами, которые не имеют на это права. Административный штраф для физлиц будет составлять от 10 тыс. до 15 тыс. руб., юрлиц могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Кроме того, единоросс предложил установить наказание для организаторов публичных мероприятий, которые нарушили порядок сбора и расходования средств на их проведение, а также допустили нарушения в отчетности об использовании денег. Если закон примут, штраф за это для граждан будет составлять от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юрлиц - от 70 тыс. до 200 тыс. рублей.

Правительство готово поддержать этот законопроект при условии устранения ряда замечаний. Так, кабмин попросил уточнить состав административного правонарушения в части о финансировании митинга и уточнить, что под действие этого положения также попадают наличные деньги "и (или) иное имущество".

Еще один законопроект предусматривает введение штрафов за незаконное использование знаков сотрудников СМИ во время публичных мероприятий. Он предлагает внести изменения в ст. 20.2 КоАП. Если изменения будут внесены, административный штраф за незаконное использование пресс-карты составит от 20 тыс. до 30 тыс. руб., также может быть наложено наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов.

"Законопроект направлен на предупреждение случаев использования отличительного признака представителя средства массовой информации лицами, не являющимися журналистами", - говорится в пояснительной записке к документу. Правительство также поддержало данный законопроект.

На прошлой неделе Вяткин внес в Госдуму два других законопроекта, один из которых предлагает запретить митинги на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб (МВД, ФСБ), чтобы не парализовать их деятельность. При наличии угрозы чрезвычайной ситуации или теракта власти смогут переносить или отменять акции.

Также предлагается закрепить в законе норму, позволяющую суду признавать публичным мероприятием пикетную очередь или "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах", направленное на формирование мнений или выдвижение требований. Вяткин заявил, что в одиночных пикетах нередко участвуют организованные группы людей, что фактически означает массовую акцию. Журналистам, работающим на митингах, предлагается запретить участие в них.

Другой законопроект касается финансовых вопросов. Вяткин предлагает запретить финансировать публичные акции иностранцам, НКО-иноагентам, россиянам младше 16 лет, анонимным жертвователям и юрлицам, зарегистрированным менее чем за год до этого. Деньги на такие мероприятия должны быть переведены на специальный счет с указанием паспортных данных гражданина либо банковских реквизитов юрлица. Представители оппозиционных партий и правозащитники отмечают, что новые поправки могут обернуться привлечением к ответственности рядовых жителей, но на полноценных акциях вроде акций протеста в Хабаровске подобные меры не работают, а сами единороссы таким образом изолируют себя от реальных проблем.