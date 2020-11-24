Кинельский районный суд Самарской области В Самарской области Кинельский районный суд вынес приговор Эльсеверу Азиеву, который использовал рабский труд для проведения ремонтных работ в учебных заведениях, торговых комплексах и административных зданиях

Кинельский районный суд Самарской области

В Самарской области Кинельский районный суд вынес приговор Эльсеверу Азиеву, который использовал рабский труд для проведения ремонтных работ в учебных заведениях, торговых комплексах и административных зданиях.

"Рабовладельцу" назначено наказание в виде 10 лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

"Следствием и судом установлено, что в период с 2012 года по 2018 год Азиев удерживал двух мужчин, не имеющих средств к существованию, в доме у своих родственников в поселке Вертявка Самарской области. Мужчины привлекались для строительно-ремонтных работ на территориях торгового центра, детского сада, школы, административных зданий", - говорится в пресс-релизе СК РФ.

Эльсевер Азиев "запугивал потерпевших, грозился расправой над ними и их семьями, применял физическое насилие". Документы у работников были отобраны, зарплату им не платили. Один из потерпевших пытался сбежать в село Богатое, но был пойман и насильно возвращен обратно с угрозами, добавилив областной прокуратуре.

Азиева задержали в августе 2018 года. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, г, д" ч. 2 ст. 127.2 (использование рабского труда), п. "з" ч. 2 ст. 126 (похищение человека) УК РФ. Расследование проводили сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел областного управления СК РФ.