Выплаты медицинским и другим работникам, участвующим в оказании помощи больным коронавирусом, продлены до конца следующего года. Это следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления правительства

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Специальная социальная выплата таким лицам, согласно документу, будет производится ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Выплаты медицинским и другим работникам, участвующим в оказании помощи больным коронавирусом, продлены до конца следующего года. Это следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления правительства, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Специальная социальная выплата таким лицам, согласно документу, будет производится ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года. В нем также перечислены категории лиц, которым будут производиться выплаты, и определяются размеры выплат за каждую нормативную смену:



- в службе скорой помощи: врачам - 2430 руб., среднему медперсоналу - 1215 руб., младшему медперсоналу - 950 руб., фельдшерам (медсестрам) - 600 руб. за смену;

- в стационарах: врачам - 3880 руб., среднему медперсоналу - 2430 руб., младшему медперсоналу - 1215 руб.;

- в рамках первичной медико-санитарной помощи: врачам - 2430 руб., среднему медперсоналу - 1215 руб., младшему медперсоналу - 600 руб.;

- в патологоанатомических бюро: врачам - 3880 руб., среднему медперсоналу - 2430 руб., младшему медперсоналу - 1215 руб.;

- водителям машин скорой помощи - 1215 руб.;

- членам экипажей воздушных судов санавиации - 1215 руб.;

- не оказывающим помощь, но контактирующим с больными COVID-19: врачам - 2430 руб., среднему медперсоналу - 1215 руб., младшему медперсоналу - 600 руб.

Нормативная смена определяется как пятая часть продолжительности рабочего времени в неделю, установленной в соответствии с законодательством, сообщал РБК.

На эти выплаты правительство России в конце октября - начале ноября выделило из резервного фонда в общей сложности более 24,6 млрд рублей. Из общей суммы 16 млрд руб. пойдут на выплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19, за выполнение особо важных работ.

Между тем опрошенные Znak.com врачи и чиновники сходятся в одном: если для медиков, работающих в "красных зонах", новый порядок мало что изменит, то персонал скорой помощи и поликлиник может значительно потерять в деньгах. "Несправедливо в самый пик, во время огромной нагрузки на медиков снимать выплаты или снижать их", - говорят сотрудники скорой помощи.

Новый порядок начисления выплат фактически заработал с ноября. Медперсоналу станций скорой помощи и поликлиник, которые нерегулярно работают с больными COVID-19, а иногда вообще не знают, болен пациент или нет, выплаты урежут однозначно.

Кроме того, у медиков уже сейчас возникают вопросы, как будут начисляться выплаты дежурным врачам и тем, кто работает не на одну ставку, а, например, на полторы; будет ли считаться оказание помощи пациенту с COVID-19 по какому-то его другому нековидному диагнозу и прочее.

Даже весной, когда ситуация с распространением коронавируса была не столь тревожной, во многих регионах сотрудники скорой помощи весной не раз открыто протестовали против того, что им недоплачивают за работу с COVID-19. "Когда в декабре они получат зарплату по новым правилам, тогда все мы и подпрыгнем", - сказал Znak.com представитель одного из региональных правительств. Урезание выплат может обернуться массовым увольнением медработников, которых и так катастрофически не хватает.

Между тем даже доплаты по "старой схеме" не в состоянии удержать даже персонал "коронавирусных госпиталей". Ранее сообщалось о массовом увольнении медиков больницы в Ростове-на-Дону, где из-за нехватки кислорода умерли пациенты с COVID-19.

Путин раскритиковал, а потом одобрил "канитель" с выплатами

Весь период пандемии система выплат медработникам дополнительных денег за повышенный риск заражения коронавирусом работает со сбоями, и это сопровождается скандалами. Например, осенью в Пермском крае задним числом власти отменили "путинские доплаты" врачам, не работавшим в коронавирусных стационарах.

СМИ также отмечали, что когда речь заходит о выплатах компенсаций, чиновники начинают рассуждать о степени ответственности медиков в заражении коронавирусом. Еще в начале мая администрация Санкт-Петербурга поручила специальным комиссиям принимать решения о таких выплатах лишь после того, как будет установлен процент вины медика в том, что он заразился вирусом высокой контагиозности. От этой идеи отказались на фоне скандала с задержками выплат медикам по всей стране, однако в августе стало известно, что компенсационные выплаты получили только 1,5 тысячи из более чем 7 тысяч медработников Петербурга, заразившихся коронавирусом.

Еще 8 апреля 2020 года в своем обращении президент РФ Владимир Путин объявил о стимулирующих выплатах медицинскому персоналу, работающему с пациентами с COVID-19. Глава государства сравнил медиков с военными на передовой и заявил, что они имеют право на соответствующие "боевые". Врачам были обещаны дополнительные 80 тыс. рублей в месяц, медсестрам - 50 тыс. рублей, водителям и фельдшерам скорой помощи - 25 тыс. рублей.

Но в реальности все получилось иначе - вместо десятков тысяч врачи, медсестры и фельдшеры получили по несколько сотен рублей. 11 мая на задержки этих выплат обратил внимание президент, а накануне премьер-министр Михаил Мишустин на совещании, посвященном этой проблеме, признал, что из более чем 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплаты врачам, выплачено всего 4,5 млрд рублей (около 15%).

Сами же суммы выплат оказались даже не смехотворными, а издевательскими. Так, в Мурманской области водители скорой помощи получили не обещанные 25 тыс. рублей в месяц, а по часам работы - от 190 до 386 рублей. А в других расчетных листках медработников за апрель были указаны выплаты в 22 рубля.

Впоследствии выяснилось, что выплаты предусматриваются "за фактически отработанное время", которое на местах истолковали как время работы непосредственно с коронавирусной инфекцией. Глава Нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов заявил, что размер доплат медицинским работникам, фельдшерам и водителям скорой помощи зависит не от количества их смен, а от количества часов и минут, которые они проводят с пациентом, зараженным коронавирусом.

11 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что выплаты за работу с коронавирусными пациентами получили меньше половины медиков, несмотря на то, что средства в регионы уже поступили. Он поручил главам субъектов РФ наладить работу, чтобы до 15 мая все медработники получили положенные им апрельские выплаты. Однако этого снова не произошло.

15 мая Владимир Путин на очередном совещании вновь выразил свое недовольство работой чиновников, посетовав на бюрократию. "Я назвал конкретные цифры за работу с коронавирусными больными: не за время, там пять, десять минут или два часа, - а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет", - отчитал чиновников президент, повторив, что намерен вернуться к этому вопросу в начале следующей недели.

После очередного окрика из Кремля прокуратура и Следственный комитет занялись выявлением нарушений при выплатах медикам. Такие нарушения нашли в 12 регионах, в том числе в Краснодарском крае, где 19 мая было возбуждено первое уголовное дело в связи с невыплатами. Его возбудили по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), главврача больницы, в которой не были произведены выплаты, отстранили от должности.

Однако попытки урезать выплаты медикам на этом не прекратились.

В конце сентября Владимир Путин заявил, что согласен на переход к посменным доплатам медикам, то есть когда учитывается фактически отработанное время в контакте с зараженными коронавирусом. Он добавил, что такая схема является "более социально справедливой".