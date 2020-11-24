На математической олимпиаде школьникам из Петербурга предложили задачу о выборах губернатора в Цветочном городе

Moscow-Live.ru / Незговоров Михаил 30 сентября ЦИК РФ признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

На математической олимпиаде школьникам из Петербурга предложили задачу о выборах губернатора в Цветочном городе. В ней предлагалось доказать, что один из кандидатов, Незнайка, проигрывавший после первого подсчета голосов, на самом деле победил за счет аномального количества голосов при надомном голосовании. Фотографию с вариантом задачки опубликовал у себя в Facebook политтехнолог Петр Быстров.

По условиям задачи, каждый из 16 тысяч жителей Цветочного города проголосовал либо на участке, либо на дому. "Сначала посчитали голоса на участке, и оказалось, что кандидат Незнайка набрал меньше голосов, чем любой из его конкурентов. Но после этого стали известны результаты надомного голосования и оказалось, что Незнайка набрал более 50% голосов! Докажите, что Незнайка набрал более 6000 голосов на дому", - говорится в тексте задачи.

"В Питере с юных лет готовят школьников к работе в составе участковых и территориальных избирательных комиссий", - прокомментировал задачу Быстров. Как следует из фото, речь идет о районном этапе петербургской олимпиады, которая прошла 21 ноября. Задание предназначалось для восьмиклассников, местные власти информацию пока не комментировали.

Петербургские избиркомы ранее не раз оказывались в центре скандала. Во время голосования по поправкам к Конституции полицейский, дежуривший на одном из избирательных участков, сломал руку журналисту Давиду Френкелю. Самого Френкеля оштрафовали на 2500 рублей по двум статьям: о неповиновении полицейскому и о вмешательстве в осуществление работы избиркома. Кроме того, ему вынесли предупреждение о нарушении режима самоизоляции.

30 сентября ЦИК РФ признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко. В июне в Санкт-Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутатов законодательного собрания, однако они были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом, и так и не были организованы, несмотря на требования ЦИК. В итоге ЦИК рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. А 11 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по поручению президента РФ Владимира Путина вручил Миненко орден Почета "за большие заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность". 12 ноября тот подал прошение о досрочной отставке.

"Я не могу в это поверить - этого не может быть"! - прокомментировала награждение Миненко глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она отметила, что ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных, и Миненко в их числе не было. ЦИК не ходатайствовал даже о благодарности ему. Как отметила Пафмилова, "странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие".