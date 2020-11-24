В Санкт-Петербурге действуют четыре центра по выдаче патентов трудовым мигрантам, годовая выручка которых составляет несколько миллиардов рублей. 31% акций в каждом из центров принадлежат некоей Дине Цилевич, которая, по данным "Проекта", тесно связана с нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым.

27 сентября 2004 года в Санкт-Петербурге прошли похороны Романа Цепова - петербургского предпринимателя, который скоропостижно скончался от поражения костного мозга. Врачи подозревали, что его отравили веществом, вызвавшим лучевую болезнь. Одним из посетивших похороны Цепова стал тогдашний начальник службы безопасности президента и нынешний руководитель Росгвардии Виктор Золотов, а также глава управления собственной безопасности МВД Константин Ромодановский, и все руководство петербургской милиции.

Похороны посетили и несколько представителей бывших петербургских "авторитетов": как вспоминает бывший высокопоставленный сотрудник петербургского УБОПа, Цепов занял уникальное место между "бандитами" и "ментами". Сам он закончил Высшее политическое училище МВД СССР и начинал карьеру во внутренних войсках, а в начале 90-х уволился из органов и основал охранную компанию "Балтик Эскорт", но, по слухам, не потерял связь с органами.

У Цепова была так называемая "непроверяйка" - документ, запрещающий досмотр автомобиля, а по городу он перемещался с мигалкой. Сам он не подтверждал и не опровергал свою принадлежность к силовым структурам, но при этом регулярно попадал в поле зрения милиции за контакты с криминальным миром и был фигурантом нескольких уголовных дел.

В 1994 году Цепов принял участие в вооруженном нападении на офис частной фирмы недалеко от Мариинского театра: впоследствии он утверждал, что на самом деле сотрудники контрразведки позвали его помочь в операции по ликвидации преступной группировки. Тогда Цепов был задержан, но вскоре дело было прекращено, что лишь усилило слух о связях Цепова со спецслужбами. Спустя четыре года на Цепова завели новое дело, которое также развалилось.

Как утверждают журналисты, в начале 90-х годов Цепов установил крепкие связи с Владимиром Путиным и Виктором Золотовым, и Смольный заключил договор на охранные услуги с его компанией "Балтик-Эскорт". Когда Путин стал президентом, а Золотов - начальником его службы безопасности, Цепов смог влиять на кадровую политику в силовых структурах, предлагая на высокие посты "своих" людей. "Все понимали: есть Путин, под ним Золотов, а Рома - его человек", - говорит один из собеседников "Проекта".

В 2018 году, во время спора с Алексеем Навальным из-за расследования о госзакупках Росгвардии, Золотов признался, что в прошлом занимался бизнесом, но не уточнил, каким и когда. В его официальной биографии следов предпринимательской деятельности нет, однако два близких знакомых Цепова рассказали, что во второй половине девяностых Золотов мог трудиться у Цепова в "Балтик Эскорте".

В свою очередь, "Балтик Эскорт" оказался единственной частной охранной организацией, принявшей участие в параде Росгвардии, который прошел в сентябре 2017 года и был приурочен к годовщине ее создания. После скоропостижной смерти Цепова формальным основным собственником активов стал его одноклассник по колпинской школе Александр Коханов, однако на деловые переговоры по поводу контрактов на охрану Коханов приходит вместе с некоей Диной Цилевич.

По мнению СМИ, реальным лидером компании является именно Цилевич, которая вообще не имела отношения к бизнесу "Балтик Эскорта" в 90-х. Ее имя связывают с именем Виктора Золотова: по данным журналистов, эти двое вместе "курсируют" между Москвой и Петербургом начиная с конца 1990-х. В начале нулевых Цилевич начала массово скупать элитную недвижимость в Петербурге и области, а в 2002 году стала обладателем 150-метровой квартиры в одном из первых элитных жилых комплексов на Крестовском острове в Петербурге, причем продавцом выступила последняя жена Цепова. Кроме того, ей принадлежат квартира площадью свыше 200 кв.м. в доме на соседнем Каменном острове, дом в Сосново в Выборгском районе, дом в Сестрорецке в коттеджном поселке "Сказка", который находится под охраной "Балтик Эскорта" и еще одна квартира на Крестовском в 200 квадратных метров.

Знакомые Цепова отмечают, что нынешнего главу Росгвардии и Цилевич связывали близкие отношения: в 2004 году у женщины родился сын, в документах которого сведения об отце отсутствуют. Из них можно узнать только отчество ребенка - Викторович. Сама Цилевич заявила "Проекту", что с Виктором Золотовым не знакома и не общается с ним, а также не участвует в управлении "Балтик Эскортом". Александр Коханов заявил, что никакого отношения к "Балтик Эскорту" она не имеет, хотя женщину можно увидеть на совместных снимках с Золотовым, которые были сделаны в октябре 2019 года.

Как объясняет один из знакомых Цепова "Балтик Эскорт" - это своеобразное "кормление", которое должно обеспечивать знакомую Золотова и ее сына. За последние четыре года выручка "Балтик Эскорта" выросла с 300 до 400 млн рублей, всего на объектах компании трудятся около 600 человек.

При этом у нее есть и другие интересы: так, в конце 2013 года Цилевич получила 10-процентную долю в строительной компании "Полис групп", которая входит в двадцатку крупнейших застройщиков Петербурга и области. Сообщается, что в этом ей поспособствовал приятель Цепова и Золотова Александр Сабадаш, в 2014 году ставший фигурантом двух уголовных дел. В начале 2017 года ее доля была переписана на экс-руководителя второстепенной структуры "Балтик Эскорта" Евгения Дюгаева, который в этом году тоже вышел из бизнеса. Однако совет директоров компании до сих пор возглавляет Андрей Сорочинский - бывший помощник руководителя "Балтик Эскорта".

Однако еще более прибыльным для Цилевич является бизнес по выдаче патентов трудовым мигрантам. В городе существует четыре центра, где ежегодно оформляется около 250-260 тысяч патентов: их выручка в 2019 году составила 3 миллиарда рублей, а прибыль - 1,1 млрд, причем 31% акций в каждом из центров принадлежат Цилевич. Кроме того, охраняют их сотрудники все той же "Балтик Эскорт". Эксперты отмечают, что для выдачи патентов необходимо получить разрешение ФГУП "Паспортно-визовый сервис", входящего в структуру МВД: имя Цилевич в этом отношении служит дополнительной защитой от конкурентов. "У нас, когда говорят, кто может стоять за этими центрами, кивают на руководство Росгвардии", - делится наблюдением один из игроков рынка миграционных услуг.