sverdlovsk.sledcom.ru СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту принудительной стерилизации постоялиц Уктусского пансионата в Екатеринбурге

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СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту принудительной стерилизации постоялиц Уктусского пансионата в Екатеринбурге, сообщает Telegram-канал "Лампа". При этом девушек, подвергшихся стерилизации, признали потерпевшими.

"Неустановленное должностное лицо из числа лиц, допущенных к управлению учреждения "Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов", явно превышая свои полномочия, без получения согласия на проведение медицинской стерилизации, направило женщин в МАУ ЦГБ, где была проведена операция", - следует из постановления СКР.

Как рассказал "Новой газете" редактор канала "Лампа" Андрей Казанцев, в уголовном деле официально появилась первая потерпевшая - Маргарита К., при этом все заявители расписались о том, что не будут разглашать сведения о ходе следствия. Следователь объяснил это тем, что заявителям не стоит информировать возможных подозреваемых о ходе следствия через СМИ, однако потерпевшие уверены, что правоохранительные органы не хотят привлекать внимание к делу.

"Стерилизация постоялиц пансионата проходила при двух директорах, - рассказал Казанцев. - Один из них уже умер, второй - Попов -на пенсии. На Попова как раз больше всего жалоб. Он бывший начальник зоны, и в пансионате, который фактически является предприятием обслуживания, пытался всех строем водить. Сейчас власти отводят от него обвинения, перекладывая вину полностью на покойного руководителя. Мол, проблема есть, но виновник ее уже умер".

Один из заявителей Андрей Богданов уверен, что стерилизация стала возможной причиной смерти его супруги. После принудительной операции она периодически страдала от сильной боли в животе, предположительно из-за спаек. "А потом она умерла прямо в больничном коридоре, и никто не смог ей помочь", - рассказал Богданов. По его словам, следователь называл уже три разные причины смерти его супруги, но внятных результатов судмедэкспертизы до сих пор не показали. При этом сразу после заявления в СК следователь предложил потерпевшему ненадолго лечь в психиатрическую больницу для наблюдения, но он отказался.

В конце октября постояльцы Уктусского пансионата пожаловались на принудительную стерилизацию. На видео, опубликованном изданием Baza, некая Людмила Гусева рассказала, что женщинам предлагали сделать стерилизацию, угрожая в случае отказа отправить их в психоневрологический интернат.

Еще одна пострадавшая, Ольга Егорова, подчеркнула, что женщин вывозили в ЦГБ N20 по несколько человек под предлогом сдачи анализов, в затем принуждали подписывать документ о добровольном согласии на операцию. Третья пострадавшая Анна Бахтеева заявила, что ее заставили согласиться на стерилизацию после того, как она забеременела. Как и в случае с другими пациентками, Бахтееву принудили подписать документы о согласии на стерилизацию, шантажируя отправкой в ПНИ.

По словам руководства пансионата и уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, случаи принудительной стерилизации относятся только к периоду с 2006 по 2016 год. Омбудсмен отмечала, что если в прежние годы работа с людьми, живущими в пансионате, была слабой, то сейчас ситуация улучшилась, пишет "Коммерсант".