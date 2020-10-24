Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не будет рекомендовать повторно закрыть границы с иностранными государствами, сообщили российским агентствам в штабе

Haritonoff / DepositPhotos 22 октября российский МИД предупредил о резких скачках заболеваемости коронавирусом в ОАЭ, Хорватии и Словении

klavdiyav / DepositPhotos

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России не будет рекомендовать повторно закрыть границы с иностранными государствами, сообщили российским агентствам в штабе. Ранее ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с итогами заседания штаба, сообщил, что на нем обсуждалась возможность сократить число рейсов в Турцию и увеличение частоты рейсов в Объединенные Арабские Эмираты.

"В ходе заседания оперштаба тема закрытия уже открытых направлений не обсуждалась, как и полного закрытия границ", - рассказал собеседник агентства. У России открыто прямое авиасоообщение с Турцией, Танзанией (остров Занзибар), Великобританией, Швейцарией, ОАЭ, Египтом (с перелетом только в Каир), Белоруссией, Мальдивами, Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией, Сербией, Японией и Кубой. Во многие другие страны можно добраться с пересадками.

22 октября российский МИД предупредил о резких скачках заболеваемости коронавирусом в ОАЭ, Хорватии и Словении. "Даже в таких относительно благополучных на сегодня по коронавирусу государствах, как Египет, Таиланд, Сейшельские острова, Мальдивы, Турция, не исключен обратный откат и реальные риски развития ситуации по самому нежелательному сценарию" - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она призвала россиян тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решения о зарубежных поездках и просчитывать все возможные риски.

23 октября в России был отмечен максимальный прирост заболевших коронавирусом за сутки - 17 340 человек. По данным на 24 октября прирост составил 16 521 человека. В Кремле считают, что ситуация с COVID-19 в стране "нелегкая, напряженная", но "под контролем".

Президент России Владимир Путин в пятницу рекомендовал регионы действовать аккуратно в вопросе коронавирусных ограничений и принимать решения исходя из ситуации в конкретном регионе. Путин подчеркнул, что нужно прежде всего обеспечивать безопасность людей, но в то же время минимизировать негативные последствия пандемии для экономики.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новых ограничений в столице не требуется, но нужно неукоснительно соблюдать уже действующие меры. По его словам, "эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами".