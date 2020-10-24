Александр Петров

Официальный портал МО "Выборгский район" Ленинградской области На место происшествия выехали руководитель СУ СК по Ленобласти Сергей Сазин и два его заместителя, а также начальник управления уголовного розыска ГУ МВД полковник Олег Колесников, его заместитель и другие высокопоставленные сотрудники

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

В Ленинградской области найден мертвым известный в регионе бизнесмен, депутат городского совета Выборга и отец первого в истории российского пилота "Формулы-1" Виталия Петрова Александр Петров. По данным портала 47news, его тело с огнестрельным ранением было найдено в коттедже в поселке Великое под Выборгом.

На место происшествия выехали руководитель СУ СК по Ленобласти Сергей Сазин и два его заместителя, а также начальник управления уголовного розыска ГУ МВД полковник Олег Колесников, его заместитель и другие высокопоставленные сотрудники.

В пресс-службе управления СК по Ленинградской области, не уточняя имени убитого, "Интерфаксу" подтвердили, что на место выехала следственно-оперативная группа под руководством Сазина.

По данным источника 47news в правоохранительных органах, в Петрова выстрелили, когда он выходил из бани окунуться в реку. Предположительно, в него мог стрелять снайпер, находившийся на другом берегу.

Александр Петров - совладелец ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных региональных предприятий. Согласно данным "СПАРК Интерфакс", на момент гибели Петров являлся владельцем или совладельцем 26 структур. Ему был 61 год.

Как пишет 47news, "бизнес-структуры, в которых Петров участвует как хозяин, занимаются практически всеми направлениями жизнедеятельности Выборга" - "от бань до судостроения, от гостиничного бизнеса до топливного, от охраны до ЖКХ".

Издание называло бизнесмена "неофициальным хозяином" Выборгского района. Петров не согласился с такой формулировкой, заявив, что она порочит его честь и достоинство и намекает на то, что он оказывает влияние на местные власти. Бизнесмен требовал опровержения и грозил судом. После этого журналисты стали использовать хэштег #нехозяинвыборга.