Оппозиционер Алексей Навальный поднялся на четвертую строчку списка ста персон, которые пользуются наибольшим доверием россиян, по результатам опроса исследовательского холдинга "Ромир". Рейтинг доверия обновляется раз в три месяца. В предыдущем рейтинге Навальный занимал девятое место, а до этого - 19-е, пишет "Медуза".

В исследовании "Ромира" участвовали 2,4 тысячи человек. Отвечая на открытый вопрос: "Кому из публичных личностей России вы доверяете?", респонденты могли самостоятельно назвать до семи человек. Тот, кого опрошенный называл первым, получал 7 баллов, остальные - по убыванию, пишет РБК.

Первые три строчки списка заняли президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Навальный обогнал в рейтинге министра обороны Сергея Шойгу и премьер-министра России Михаила Мишустина.

Остальные места в топ-10 заняли соответственно шоумены Андрей Малахов и Максим Галкин, актер Константин Хабенский и телеведущий Владимир Соловьев. Мэру Москвы Сергею Собянину, согласно опросу, доверяют меньше, чем телеведущей Ольге Бузовой (она заняла 22-ю строчку, Собянин - 23-ю). Лидер КПРФ Геннадий Зюганов расположился на 26 месте между ведущими Еленой Малышевой и Леонидом Якубовичем.

Впервые в рейтинг доверия попал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заняв 29-ю позицию. Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко респонденты определили на 62-е место между певцом Сергеем Лазаревым и комиком Гариком Мартиросяном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин - на 82-й строчке между телеведущими Юлией Меньшовой и Региной Тодоренко.

По словам экспертов "Ромира", в условиях карантина фокус внимания россиян сместился с хорошо узнаваемых политиков и звезд в сторону новых лиц. "Рейтинг доверия демонстрирует, чего россиянам не хватало во время самоизоляции - развлекательного контента, зрелищ", - прокомментировал вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

Совместное исследование "Левада-центра" и "Открытых медиа" показало, что после отравления Алексея Навального уровень одобрения его деятельности в России за год вырос более чем в два раза - с 9% до 20%. При этом 50% опрошенных деятельность оппозиционера не одобряют, и это тоже в два раза больше, чем в прошлом году.

"Левада-центр" также выяснил, что рейтинг Путина не пострадал после отравления Навального: в ответ на международное осуждение инцидента в России развернулась пропагандистская кампания, повлиявшая на консолидацию "зависимых категорий населения".