В России за последние сутки выявлен 16 521 случай коронавируса в 85 регионах, 296 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
В Москве отмечено 4453 заболевших за сутки, 1339 госпитализированы. Умерли 63 пациента. На ИВЛ в столичных больницах находятся 299 человек.
Всего в стране зарегистрировано 1 497 167 заболевших и 25 821 умерших. Из российских больниц за сутки выписано 11 567 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 130 818 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4453 (63)
Санкт-Петербург - 713 (37)
Московская область - 480 (10)
Нижегородская область - 384 (10)
Ростовская область - 301 (15)
Свердловская область - 273 (3)
Архангельская область - 272 (6)
Красноярский край - 268 (5)
Воронежская область - 265 (5)
Забайкальский край - 225 (5)
Республика Коми - 213 (7)
Республика Бурятия - 209
Алтайский край - 206 (8)
Республика Крым - 204 (1)
Иркутская область - 201 (8)
Ульяновская область - 195
Волгоградская область - 194 (2)
Республика Алтай - 192
Саратовская область - 191 (1)
Ханты-Мансийский АО - 191 (2)
Томская область - 190
Мурманская область - 186 (4)
Омская область - 185 (5)
Новосибирская область - 179 (5)
Ямало-Ненецкий АО - 178
Хабаровский край - 178
Кемеровская область - 177 (6)
Республика Саха (Якутия) - 177
Ставропольский край - 175 (4)
Пензенская область - 175 (3)
Оренбургская область - 171 (2)
Пермский край - 149 (4)
Приморский край - 145 (1)
Самарская область - 143 (4)
Кировская область - 140 (1)
Тюменская область - 140 (3)
Брянская область - 139 (2)
Тверская область - 130 (4)
Челябинская область - 129 (4)
Республика Карелия - 128
Ленинградская область - 128
Краснодарский край - 124 (6)
Удмуртская Республика - 123 (9)
Ярославская область - 117 (2)
Республика Хакасия - 115
Орловская область - 114 (2)
Ивановская область - 109 (1)
Псковская область - 109
Курская область - 106 (1)
Астраханская область - 105 (1)
Амурская область - 104
Калужская область - 103
Костромская область - 103
Рязанская область - 99 (1)
Смоленская область - 98 (2)
Республика Калмыкия - 97
Белгородская область - 96
Вологодская область - 95
Тульская область - 93 (2)
Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)
Владимирская область - 88
Карачаево-Черкесская Республика - 88
Калининградская область - 86
Республика Дагестан - 83 (9)
Липецкая область - 82 (1)
Сахалинская область - 82
Республика Тыва - 80 (1)
Тамбовская область - 78
Новгородская область - 78
Республика Адыгея - 78 (2)
Республика Башкортостан - 78 (1)
Курганская область - 78 (3)
Республика Мордовия - 65 (1)
Чувашская Республика - 57 (2)
Севастополь - 57 (1)
Еврейская АО - 56 (3)
Республика Татарстан - 55
Республика Ингушетия - 54 (1)
Республика Северная Осетия - 54
Республика Марий Эл - 53 (1)
Камчатский край - 50
Магаданская область - 46 (1)
Чеченская Республика - 9
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 6