ВСЕ ФОТО В России за последние сутки выявлен 16 521 случай коронавируса в 85 регионах, 296 человек скончались

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В Москве отмечено 4453 заболевших за сутки, умерли 63 пациента. Всего в стране зарегистрировано 1 497 167 заболевших и 25 821 умерших

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Из российских больниц за сутки выписано 11 567 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 130 818 человек

Фото: NIAID / flickr.com

В России за последние сутки выявлен 16 521 случай коронавируса в 85 регионах, 296 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

В Москве отмечено 4453 заболевших за сутки, 1339 госпитализированы. Умерли 63 пациента. На ИВЛ в столичных больницах находятся 299 человек.

Всего в стране зарегистрировано 1 497 167 заболевших и 25 821 умерших. Из российских больниц за сутки выписано 11 567 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 130 818 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4453 (63)

Санкт-Петербург - 713 (37)

Московская область - 480 (10)

Нижегородская область - 384 (10)

Ростовская область - 301 (15)

Свердловская область - 273 (3)

Архангельская область - 272 (6)

Красноярский край - 268 (5)

Воронежская область - 265 (5)

Забайкальский край - 225 (5)

Республика Коми - 213 (7)

Республика Бурятия - 209

Алтайский край - 206 (8)

Республика Крым - 204 (1)

Иркутская область - 201 (8)

Ульяновская область - 195

Волгоградская область - 194 (2)

Республика Алтай - 192

Саратовская область - 191 (1)

Ханты-Мансийский АО - 191 (2)

Томская область - 190

Мурманская область - 186 (4)

Омская область - 185 (5)

Новосибирская область - 179 (5)

Ямало-Ненецкий АО - 178

Хабаровский край - 178

Кемеровская область - 177 (6)

Республика Саха (Якутия) - 177

Ставропольский край - 175 (4)

Пензенская область - 175 (3)

Оренбургская область - 171 (2)

Пермский край - 149 (4)

Приморский край - 145 (1)

Самарская область - 143 (4)

Кировская область - 140 (1)

Тюменская область - 140 (3)

Брянская область - 139 (2)

Тверская область - 130 (4)

Челябинская область - 129 (4)

Республика Карелия - 128

Ленинградская область - 128

Краснодарский край - 124 (6)

Удмуртская Республика - 123 (9)

Ярославская область - 117 (2)

Республика Хакасия - 115

Орловская область - 114 (2)

Ивановская область - 109 (1)

Псковская область - 109

Курская область - 106 (1)

Астраханская область - 105 (1)

Амурская область - 104

Калужская область - 103

Костромская область - 103

Рязанская область - 99 (1)

Смоленская область - 98 (2)

Республика Калмыкия - 97

Белгородская область - 96

Вологодская область - 95

Тульская область - 93 (2)

Кабардино-Балкарская Республика - 90 (2)

Владимирская область - 88

Карачаево-Черкесская Республика - 88

Калининградская область - 86

Республика Дагестан - 83 (9)

Липецкая область - 82 (1)

Сахалинская область - 82

Республика Тыва - 80 (1)

Тамбовская область - 78

Новгородская область - 78

Республика Адыгея - 78 (2)

Республика Башкортостан - 78 (1)

Курганская область - 78 (3)

Республика Мордовия - 65 (1)

Чувашская Республика - 57 (2)

Севастополь - 57 (1)

Еврейская АО - 56 (3)

Республика Татарстан - 55

Республика Ингушетия - 54 (1)

Республика Северная Осетия - 54

Республика Марий Эл - 53 (1)

Камчатский край - 50

Магаданская область - 46 (1)

Чеченская Республика - 9

Ненецкий АО - 8

Чукотский АО - 6

