Судебные приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино, написала в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Арест связан с иском компании "Московский школьник", которая, как считается, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным.

По словам Ярмыш, о запрете регистрационных действий на долю Навального в квартире приставы объявили 27 августа. "Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить", - пояснила она.

Тогда же были арестованы счета Навального.Ранее по иску "Московского школьника" также были арестованы счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией.

По иску "Московского школьника" Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь должны выплатить компании около 88 млн рублей. Причиной иска стало расследование Соболь о поставках питания в детские учреждения. В нем говорилось о массовых отравлениях из-за некачественных продуктов.

В октябре 2019 года суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчиков в общей сложности 88 миллионов рублей. Из-за проигранного иска Навальный объявил о закрытии ФБК.

Позже Евгений Пригожин выкупил у ООО "Московский школьник" право требования долга с ФБК, Навального и Соболь. Новый владелец заявил, что его юристы с 25 августа начали работу по принудительному взысканию долга.