Прокуратура передала в суд уголовное дело против 44-летнего жителя пензенского села Грабово, отрубившего 49-летней подруге палец за "неприличный жест", сообщает "Медиазона" со ссылкой на сайт ведомства.

Его обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью (пункт "а" части 2 статьи 115 УК). Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

18 июля этого года жители Грабово устроили застолье в доме обвиняемого. Хозяин дома поругался с 49-летней сожительницей, пытавшейся выпроводить гостей, и женщина показала мужчине неприличный жест. Он разозлился и предупредил, что если это повторится, то отрубит ей палец.

Она не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы.

Женщина лишилась ногтевой фаланги пальца. Мужчина помог ей обработать рану и наложить повязку. Затем он лег спать. Утром женщина обратилась в больницу.