За последние сутки в Москве выявили больше тысячи новых случаев Covid-19 - впервые с конца июня. Ежедневное число госпитализированных в столице выросло на 30%. Суточный прирост зараженных по России также установил новый осенний рекорд. 24 сентября - уже одиннадцатый день, когда в России регистрируют больше заражений, чем днем ранее. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что выявлено еще 6 595 случаев. Это максимальный показатель с 12 июля, тогда было 6 615 случаев. Накануне, 23 сентября, было 6 215. Шестой день подряд суточный прирост превышает 6 тысяч.

В Москве суточный прирост впервые с 23 июня превысил тысячу случаев и составил 1050 (днем ранее было 970). "Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тысячи вновь выявленных случаев. При этом созданы необходимые мощности для борьбы с инфекцией", - заявил городской штаб по борьбе с коронавирусом.

Штаб рекомендовал москвичам по возможности сократить количество контактов и носить маски, особенно в общественных местах и транспорте. А мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ухудшением ситуации с пандемией обратился к крупнейшим московским компаниям с рекомендацией вернуть сотрудников на удаленную работу.

Письма от мэра уже получили руководители Сбербанка, "Яндекса", госкорпорации "Ростех" и др. В ближайшее время все крупные предприятия столицы получат аналогичные письма с просьбой о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

"В связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости Covid-19 убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов", - приводит цитату РБК.

Как заявил замглавы пресс-службы мэра Борис Булай, такие письма от Собянина получат более 5 тысяч московских компаний. Он отметил, что цель подобных рекомендаций - "максимально ограничить людей от контактов".

Кроме того, московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Однако возвращаться к пропускному режиму не планируется, заверил собеседник "Интерфакса".

Во время сегодняшней встречи с губернаторами президент России Владимир Путин обратил их внимание на то, что в ситуации с коронавирусом расслабляться нельзя, чтобы не пришлось возвращаться к ограничениям, которые были весной. "Вы посмотрите, что делается в некоторых странах. Там опять вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее, - сказал он во время онлайн-встречи с избранными в сентябре главами регионов. - У нас действительно ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры".

Путин напомнил губернаторам, что наделил их полномочиями вводить те ограничительные режимы, которые они сочтут нужными. "Конечно, нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим", - добавил он. По его словам, если не заниматься этими проблемами, "они с новой силой полыхнут так, что нам мало не покажется".

"Стоит только расслабиться - и ситуация может поменяться. Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной", - подытожил президент.