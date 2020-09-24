Российские власти заключили государственные контракты на поставку препаратов с одним и тем же действующим веществом фавипиравиром как минимум на 479 миллионов рублей, это следует из данных на портале "Госзакупки". В основном контракты заключены методом закупки у единственного поставщика.

Как сообщает "Новая газета", лидером среди поставщиков оказалась компания ООО "Биотэк", которая заключила контракты более чем на 220 млн рублей. Основные владельцы этой компании, согласно ЕГРЮЛ, - бывший сенатор Борис Шпигель и Евгения Шпигель.

На втором месте (более 100 млн рублей контрактов на поставку фавипиравира) - ООО "Верфарм". Это фирма без веб-сайта, с неизвестным гражданином Артемием Дасаевым в качестве директора и учредителя. На третьем месте - "Р-Фарм" Алексея Репика, на четвертом - АО "Фармстандарт", его руководители - Григорий Потапов и Виктор Харитонин.

Согласно данным портала "Госзакупки", было объявлено о закупках "Авифавира" (тот же фавипиравир, зарегистрированный Минздравом РФ 29 мая 2020 года под торговой маркой "Авифавир" для использования в условиях стационара) - на 41 млн рублей, "Арепливира" (тот же препарат фавипиравира, зарегистрированный 25 июня 2020 года для использования в стационаре) - на 319 тысяч рублей, "Коронавира" (одобрен Минздравом РФ 8 июля для лечения коронавируса) - на 2,5 млн рублей. На фавипиравир без указания торгового названия было сделано заявок на 124 млн рублей.

По данным Госреестра лекарственных средств, регистрация препаратов "Авифавир" (производитель - "Химрар"), "Арепливир" ("Промомед"), "Коронавир" ("Р-Фарм") последовала в мае, июне и июле нынешнего года соответственно, но при этом 3-я фаза клинических испытаний, которая позволяет судить об эффективности препарата, ни по одному из указанных средств не была завершена.

Протоколы испытаний и отчеты о завершенных фазах испытаний не опубликованы.

(Первая фаза испытаний служит для выявления острой токсичности и уточнения дозировки, вторая - для установления дозировки и предварительной оценки эффективности).

"Арепливир", "Коронавир" и "Авифавир" содержат в себе одно и то же действующее вещество - фавипиравир. Это противовирусный препарат, который разрабатывался в США, однако он там не был зарегистрирован из-за его сильного тератогенного эффекта. Исследования препарата не показали формальной эффективности, в частности, результаты японских испытаний не выявили существенных преимуществ фавипиравира.