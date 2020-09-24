Президент России Владимир Путин в четверг, 24 сентября, в режиме видеоконференции провел встречу с 20 губернаторами, избранными в ходе прошедшего 13 сентября единого дня голосования

Пресс-служба Президента России Целью встречи, как сообщил Путин, стало его желание поздравить чиновников с избранием на высокие должности и напомнить, что "такое доверие - это всегда прежде всего огромная ответственность за предстоящую работу"

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 сентября, в режиме видеоконференции провел встречу с 20 губернаторами, избранными в ходе прошедшего 13 сентября единого дня голосования.

Целью встречи, как сообщил Путин, стало его желание поздравить чиновников с избранием на высокие должности и напомнить, что "такое доверие - это всегда прежде всего огромная ответственность за предстоящую работу".

В своей вступительной речи глава государства отметил, что минувшие выборы, по его мнению, были конкурентными, жалоб от наблюдателей стало меньше, все меры безопасности были соблюдены, а трехдневное голосование якобы помогло учесть мнение тех избирателей, кто раньше не добирался до участков.

Ожидаемо Владимир Путин сообщил губернаторам, что перед ними стоят "масштабные задачи", среди которых "национальные проекты" и "достижение национальных целей развития". Он предупредил, что действовать губернаторам предстоит в "нестандартной, весьма сложной ситуации".

Президент также порекомендовал главам субъектов "всегда слышать людей" и "не обижаться" на "критические замечания", которые "могут быть резкие", сообщается на сайте президента.

Как отмечает издание Znak.com, пообщаться с президентом удалось лишь 12 из 20 избранных губернаторов. И все они, как один, начинали и заканчивали свои выступления с многочисленных слов благодарности президенту Путину.

Губернаторы говорили ему спасибо за "поддержку и внимание", порой главы регионов передавали Путину слова благодарности от жителей страны. Больше остальных благодарили Путина президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, которые за несколько минут своих коротких выступлений успели поблагодарить и сказать спасибо главе государства по пять раз.

Первым взял слово президент Татарстана Рустам Минниханов. "Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за доверие, поблагодарить Вас за поддержку всех наших инициатив, всех наших проектов", - обратился он к Путину. "Я бы хотел особо поблагодарить Вас за те принятые решения и быстрые действия Правительства... Хочу поблагодарить Вас еще раз за поддержку и заверить, что мы - члены Вашей команды и все сделаем для развития наших территорий и для развития нашей страны. Большое спасибо Вам", - сказал Минниханов.

Затем выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Хочу поблагодарить вас за ваше доверие, поддержку..., - сказал он вначале речи и закончил ее также словами благодарности Путину. - Спасибо, Владимир Владимирович".

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прежде всего поблагодарил президента "за постоянное внимание, которое Вы уделяете Севастополю". "Благодаря вам решились многие вопросы... Особо хотел Вас поблагодарить, Владимир Владимирович, за поддержку законопроекта о жителях осажденного Севастополя... Севастопольцы этот законопроект очень ждали, очень здесь благодарны Вам... Спасибо, Владимир Владимирович".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: "Во-первых, присоединяюсь к своим коллегам, громадное Вам спасибо за постоянное внимание и поддержку, которая была ощутима в каждом регионе России... Мы получили прекрасный урожай, и сегодня селяне в порядке. Они благодарны Вам за то, что была поддержка... Вы нас всегда бодрите, заставляете, как говорят, каждый день понимать, что человек - это главная наша цель... Владимир Владимирович, спасибо Вам еще раз за Ваше внимание к донской земле. Спасибо".

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов: "Позвольте выразить Вам слова благодарности за то внимание, которое вы уделяете Дальнему Востоку. За несколько месяцев, что я работаю на Камчатке, жители это почувствовали, и целый ряд вопросов, которые назревали, нам удалось решить. И острую фазу эпидемии мы не смогли бы переломить без Ваших поручений... Еще раз спасибо большое, Владимир Владимирович, за поддержку. Готовы исполнять все поручения на Дальнем Востоке".

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: "Хочу выразить Вам слова признательности за доверие и поддержку, которые Вы мне оказали. Та помощь, которую вы оказываете непростому региону, внушает оптимизм... Благодаря Вам мы сдвинули с мертвой точки "Усольехимпром"... Вы столкнули это направление с мертвой точки... Благодаря Вам мы заключили меморандум с "Российскими железными дорогами"... Еще раз хотел Вас поблагодарить, спасибо, оправдаю доверие и приложу все усилия, чтобы сделать так, чтобы регион стал комфортным для проживания. Спасибо".

Губернатор ХМАО Наталья Комарова: "Спасибо за поздравления и пожелания успехов в последующей работе... Благодарю Вас также, уважаемый Владимир Владимирович, за поручение Минфину Российской Федерации - консолидацию бюджетных средств для решения вопросов общенациональной повестки осуществлять одновременно с поддержкой таких регионов, как наш... Спасибо за поддержку, огромное спасибо за поддержку и за возможность работать в команде, служить России, служить югорчанам. Благодарю Вас".

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский: "Хочу искренне поблагодарить Вас за поддержку и внимание, которые Вы оказываете Архангельской области. Все жители Арктической зоны чувствуют это внимание... Спасибо большое. На самом деле это даже не от меня благодарность, а от жителей, которые получили серьезную надежду на то, что сложный вопрос с точки зрения регуляторики по ветхому, аварийному, деревянному жилью, которое находится в состоянии полного износа, сейчас появилась возможность это решение уже реализовать. Владимир Владимирович, спасибо. Это стало возможным только благодаря Вашей личной поддержке... Владимир Владимирович, спасибо. Я убежден, что все задачи, которые перед нами стоят, мы сможем выполнить, Вас не подведем... Спасибо, Владимир Владимирович".

Губернатор Калужской области Владислав Шапша: "Благодарю Вас за поддержку, принятые решения... Спасибо за доверие".

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн: "Огромное спасибо за внимание, которое Вы уделяете Дальнему Востоку. Спасибо".

Губернатор Коми Владимир Уйба: "Я прежде всего хочу поблагодарить за то доверие, которое Вы оказали молодому, начинающему, тогда еще врио, но и сейчас я понимаю ту колоссальную ответственность, которая лежит перед Вами и жителями республики. Спасибо огромное, я возглавляю лучший регион в стране. Спасибо большое, можете рассчитывать на меня и жителей Коми, все задачи будем выполнять, спасибо за доверие".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев: "Позвольте поблагодарить Вас за поддержку. Позвольте поблагодарить от имени селян за продление льготных кредитов, для них это радость. Спасибо за бесплатное питание детей! Ну, это настолько нашло отражение в душах и сердцах, это сказалось на количестве людей, которые пришли голосовать. Отдельные слова благодарности за программу "Туризм". Очень сильно благодарю Вас за ваши ценные указания".