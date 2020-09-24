Министерство внутренних дел России признало нежелательным дальнейшее пребывание на территории страны вора в законе Ило Калининградского (Илия Гаглоев) и приняло решение о пожизненном выдворении этого уроженца Грузии с территории РФ.

Гаглоев недавно был освобожден после отбытия срока в исправительной колонии в Республике Коми. Вор в законе отсидел шесть лет в тюрьме за хранение героина, после чего его поместили в Центр содержания иностранных граждан под Ухтой. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России встретились с преступником перед определением его в спецприемник и сообщили, что принято решение о его пожизненном изгнании из России.

Гаглоеву предписано самостоятельно покинуть территорию РФ и вернуться в самопровозглашенную Южную Осетию. А в случае задержки он будет депортирован. Если же Гаглоев предпримет попытку вернуться в Россию, то МВД возбудит в отношении него уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

"Трудно предположить, откажется ли он от преступного промысла. Но однозначно можно говорить, что "законник" будет в постоянном поле зрения правоохранительных органов Южной Осетии. Ранее президент Анатолий Бибилов не раз заявлял, в том числе с парламентской трибуны, что пока он у власти, республика будет жить по законам, а не по понятиям", - прокомментировал "Кавказ.Реалиям" источник в МВД самопровозглашенной республики.

Илия Гаглоев был "коронован" в воры в законе в 2013 году в Калининградской области, где постоянно проживал. В 2014 году он был приговорен к 6-летнему сроку заключения за хранение наркотиков и отбывал наказание в Коми на территории России.