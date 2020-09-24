Гагаринский суд в четверг начал рассматривать дело экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает "Интерфакс". Бывшему высокопоставленному чиновнику предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Все обвинения он отвергает.

Абызов, когда занимал должности на госслужбе, активно участвовал в коммерческой деятельности (пяти) кипрских компаний и компании "Сибэко", поставщика электроэнергии в Сибири, заявил в суде прокурор. При этом, по версии обвинения, он знал, что чиновникам нельзя владеть иностранными активами и нужно декларировать доходы, и в 2017 году "принял решение о реализации своего актива, а именно акций компании "Сибэко"".

"Согласно плану, (...) в банке Совкомбанк были открыты счета кипрскими компаниями, и на эти счета поступила сумма свыше 32 млрд рублей, как стоимость акций, которые перешли в собственность покупателя. Эти денежные средства по воле Абызова тратились на приобретение других активов, то есть происходило преобразование ранее полученного дохода в другие активы, в том числе покупались иностранные облигации, иностранная валюта", - сказал прокурор.

Генпрокуратура РФ обращалась к правоохранительным органам Эстонии в связи с делом экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова и получила сведения о не менее чем 70 эстонских компаниях, связанных с бывшим чиновником.

"Обращу ваше внимание только на одно обстоятельство, крайне красноречивое. Я запросил в Эстонии, а знаете ли нашего министра Абызова (...), в большой надежде получить ответ, "нет, не знаем", - сказал прокурор в Гагаринском суде Москвы, где слушается иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства средств бывшего чиновника в размере 32,5 млрд рублей.

По его словам, правоохранительные органы Эстонии предоставили РФ материалы, где Абызов указан "конечным бенефициаром, владельцем и пользователем не менее 70 компаний". При этом, отметил прокурор, на тот момент Абызов уже не имел права участвовать в деятельности коммерческих компаний за рубежом.

Прокурор также предложил не считать "индульгенцией" проверку Абызова в 2015 году, эта проверка, которая не выявила нарушений, проводилась только по сообщениям СМИ. "Прошу обратить внимание, что прокуратура провела проверку в 2015 году в отношении Абызова, не выявив нарушений с его стороны", - заявил адвокат Абызова.

"Вы воспринимаете этот документ, как знаете, в средние века католическая церковь выдавала индульгенции, так и вы. Но для индульгенции покаяться надо", - отметил гособвинитель. Он подтвердил, что в 2015 году замгенпрокурора письменно отвечал Абызову после проведенной проверки.

"Истина заключается в том, что Абызов обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить ряд средств массовых информации, прокуратура не проверяла имущественное положение Абызова, а проверила только те данные, на которые обратил внимание сам Абызов", - пояснил прокурор. Тогда прокуроры не проводили объемную и долгую проверку, как сейчас.

Абызов и другие фигуранты его дела были задержаны в марте 2019 года. В основе его уголовного дела лежит сделка с активами внутри группы компаний Абызова, в результате которой акции четырех фирм были проданы по завышенной цене на сумму 4 млрд рублей. Затем, как утверждает следствие, они были выведены за рубеж, что причинило ущерб миноритариям. Сам Абызов вину отрицает. Ранее СК РФ утверждал, что Михаил Абызов создал преступное сообщество, в которое вошли руководители подконтрольных ему компаний.

Защита говорит, что Абызов не имел отношения к сделке, так как, работая на госслужбе, передал все активы в доверительное управление. Цена сделки не была завышенной и соответствовала рынку, настаивают адвокаты.

Всего по уголовному делу проходят девять человек. Все они арестованы. В зависимости от роли им вменяется создание преступного сообщества или участие в нем, мошенничество, а также участие в незаконной предпринимательской деятельности и отмывание преступных доходов (ст. 210, ст. 159, ст. 280, ст. 174.1 УК РФ).

В августе Генпрокуратура обратилась в суд с иском об обращении в доход государства незаконно нажитых Абызовым 32,5 млрд рублей.