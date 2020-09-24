Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейских, передавших посторонним данные с камер распознавания лиц о передвижениях двух москвичек, пишет газета "Коммерсант".

В качестве подозреваемых проходят оперативник УВД по Северо-Восточному округу Дмитрий Шершнев и сотрудник патрульно-постовой службы Бутырского района Константин Иванов. Дело возбуждено по статьям о злоупотреблении полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни (285 и 137 УК).

По версии следствия, Шершнев по просьбе Иванова получил из базы МВД данные о передвижениях волонтера общественная организация "Роскомсвобода" Анны Кузнецовой и москвички Надежды Соболь с июля по сентябрь этого года. Иванов в свою очередь передал эти сведения "третьим лицам".

В сентябре Кузнецова подала иск к московскому департаменту информационных технологий (ДИТ), потребовав прекратить использовать систему распознавания лиц на улицах.

В августе "Роскомсвобода" заявили, что данные с московских камер видеонаблюдения, оснащённых системой распознавания лиц, можно купить за 15 тысяч рублей - это удалось сделать волонтёру организации Анне Кузнецовой, обратившись по соответствующему объявлению в интернете. Она получила от продавца отчёт с 79 камер с указанием всех адресов, где она была за месяц.

В прошлом году мэрия Москвы анонсировала создание одной из крупнейших в мире систем видеонаблюдения с распознаванием лиц, которая должна объединить около 200 тысяч камер, расположенных в городе.