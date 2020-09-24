Czech police Евгений Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года чешскими правоохранителями, которые по запросу Интерпола провели операцию совместно с агентами ФБР США

Czech police

Прокуратура США попросила федерального судью в Калифорнии приговорить 32-летнего россиянина Евгения Никулина к 12 годам тюрьмы за хакерские атаки на социальную сеть LinkedIn и Formspring и сервис Dropbox.

Как сообщает портал Law360 со ссылкой на базу данных суда, прокуратура подчеркнула, что россиянин во время суда не выказал "никакого раскаяния или сожаления" по поводу своей преступной деятельности, и будет продолжать представлять угрозу в случае экстрадиции на родину.

Россиянин свою вину не признает. Его защита попросила суд ограничиться сроком, который он уже находится под стражей (почти 2,5 года), и депортировать его на родину.

В июле этого года жюри присяжных в Сан-Франциско признало виновным Евгения Никулина в похищении данных 112 миллионов пользователей взломанных им сервисов. Присяжные решили, что он ответственен за одну из крупнейших утечек данных в истории США.

Евгений Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года чешскими правоохранителями, которые по запросу Интерпола провели операцию совместно с агентами ФБР США. В том же месяце суд присяжных штата Калифорния обвинил его в совершении хакерских атак в Соединенных Штатах. По данным американских правоохранителей, Никулин в 2012 году взломал компьютерные сети сервисов LinkedIn, Dropbox и Formspring и украл данные десятков миллионов пользователей (в LinkedIn отмечали, что в результате атаки могли быть скомпрометированы данные около 100 млн пользователей).

В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в совершенной в 2009 году краже 3500 долларов через сервис Webmoney. Чешские суды разрешили экстрадицию россиянина в обе страны.

Никулин попросил политического убежища в Чехии, но ему было отказано. В феврале 2018 года глава Минюста Чехии получил от президента республики Милоша Земана рекомендацию выдать Никулина России, а не США. Однако на фоне разразившегося в марте скандала с химатакой в Великобритании на двойного агента Сергея Скрипаля, в организации которой английские власти обвинили Москву, Чехия решила присоединиться к странам, поддержавшим Лондон, в том числе США.

В апреле 2018 года Никулин был экстрадирован в США. Позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным, но это Никулину уже не могло помочь.