Росрыболовство намерено усилить контроль за реализацией байкальского омуля с тем, чтобы остановить браконьеров. Как сообщается на сайте ведомства, об этом шла речь на совещание по выработке дополнительных мер, направленных на повышение запасов омуля в Байкале и недопущение незаконного оборота продукции из него.

Полный запрет на промышленный вылов байкальского омуля был введен в 2017 году. Вылов разрешен только коренным малочисленным народам Севера. Квота для них составляет всего 55 тонн, при этом оборот байкальского омуля, согласно выданным ветеринарно-сопроводительным документам, превышает 200 тонн.

Как заявил замминистра сельского хозяйства, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, зачастую браконьерский байкальский омуль продается под видом другой продукции. В этой связи необходимо наладить тесное взаимодействие с Россельхознадзором, создать условия, при которых станет невозможна продажа продукции без наличия у нее идентификатора системы "Меркурий".

С августа по середину ноября в акватории Байкала проходит нерестовый период омуля, косяки рыбы заходят в реки и становятся уязвимыми.

Только накануне сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Бурятии за месяц нерестового периода байкальского омуля изъяли у браконьеров около 3,5 тонны этой рыбы. Браконьеры добывают рыбу сетями, с использованием моторных лодок, навигационного оборудования. Омуля нарушители закона перевозят мешками и контейнерами.

В этом году для охраны омуля задействованы сотрудники рыбоохраны, полиции Росгвардии, ГУ МЧС, управления ветеринарии и Россельхознадзора, регионального управления ФСБ. За незаконный вылов водных биологических ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.