Городской суд Санкт-Петербурга на основании вердикта присяжных признал Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна виновными в вооруженном нападении на полицейских и хищении 24 миллионов рублей, совершенных в декабре 2015 года

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу / ВКонтакте Нусимовича и Ленинского приговорили к 22 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Геворкяна - к 20 годам колонии строгого режима

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу / ВКонтакте

Городской суд Санкт-Петербурга на основании вердикта присяжных признал Аркадия Нусимовича, Геннадия Левинского и Алексея Геворкяна виновными в вооруженном нападении на полицейских и хищении 24 миллионов рублей, совершенных в декабре 2015 года.

Как сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Нусимовича и Ленинского приговорили к 22 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Геворкяна - к 20 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, 4 декабря 2015 года обвиняемые, заранее вооружившись, напали на полицейский автомобиль УАЗ на перекрестке проспекта Маршака и Муринской улицы в Петербурге, открыв огонь из автоматов. В результате стрельбы на месте погиб подполковник ОМОН Анатолий Я., тяжелые ранения получил его сослуживец Станислав Б. Оба они служили в спецназе транспортной полиции. Нападавшие подожгли машину и забрали из нее 24 миллиона рублей.На похищенные деньги нападавшие позже купили себе три дорогих автомобиля.

Как напоминает "Север.Реалии", в ходе расследования выяснилось, что полицейские везли деньги на стройплощадку для оплаты труда нелегальных мигрантов на строительных объектах группы компаний ЦДС в Красногвардейском районе Петербурга.

Нусимовича, Левинского и Геворкяна обвинили в создании группировки и участии в ней, разбое, убийстве общеопасным способом, совершенным группой лиц из корыстных побуждений, а также в незаконном хранении оружия группой лиц, неправомерном завладении номерными знаками автомашины и подделке номеров автомашины.

Геннадий Левинский и Алексей Геворкян, признавшие вначале свою вину, затем сослались на психологическое и физическое давление со стороны следствия и изменили свои показания.

В январе 2019 года присяжные оправдали обвиняемых по шести статьям, признав их непричастными к преступлениям - суд сослался на многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства и отметил, что защитники обвиняемых говорили о принуждении к даче показаний со стороны следователей и оперативников.

При этом Нусимович признался, что хранил дома несколько патронов, и был отпущен под подписку о невыезде. Геворкян и Левинский были также выпущены из-под стражи.

Однако позже Верховный суд РФ отменил этот приговор и отправил дело на новое рассмотрение, которое завершилось в июле 2020 года - на этот раз присяжные признали подсудимых виновными в убийстве полицейских и грабеже.