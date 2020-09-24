В Москве за несоблюдение масочного режима закрыли десятки продуктовых магазинов

После рейда сотрудников Роспотребнадзора и департамента торговли мэрии Москвы за нарушение режима обязательного ношения медицинских масок в столице закрыты сорок три магазина, среди них - несколько продуктовых магазинов крупных сетей "Перекресток" и "Магнолия", сообщает РБК со ссылкой на заммэра, главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. Сколько именно - не уточняется.

"Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей", - сказал Немерюк.

Представитель компании X5 Retail Group, которая управляет московской сетью "Перекресток" из более чем трехсот магазинов, заявил РБК, что компания предпринимает все необходимые меры против распространения коронавируса, включая специальную разметку для соблюдения социальной дистанции, уборку и дезинфекцию торговых помещений и снабжение сотрудников и покупателей антисептиками.

Напомним, в Москве масочный и перчаточный режим продолжает действовать в общественном транспорте и объектах торговли. За нарушение требований Роспотребнадзора грозит административная ответственность.

Во вторник Минздрав сообщил, что в связи с новым ростом числа инфицированных в российских больницах занято свыше 80% коек для зараженных коронавирусом, а согласно данным ВОЗ, в мире за прошлую неделю заболели почти 2 миллиона человек - это самое большое количество случаев заражения за неделю с начала эпидемии.