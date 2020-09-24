В татарстанском селе Старое Абдулово местные жители вышли на сход против установки "вышки 5G" и добились ее переноса, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на администрацию Тукаевского района, где находится село.

С представителем компанией "РСТК", занимающейся строительством объектов для коммуникаций, провели "разъяснительную беседу", сказали в администрации. Подрядчика работ - организацию "Чистый город" - отстранили от работ за "грубое отношение к людям" и обязали согласовывать места установки вышек с главой сельсовета.

Компанию также заставили извиниться перед одним из протестующих, участником Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе.

В группе "ЧП Казань Челны" 23 сентября появилась анонимная публикация с видео об установке "вышки 5G" в селе. Автор записи заверил, что у установщиков не было разрешения на работы.

"Приехавшие устанавливать вышку парни начали ругаться, даже ветерану войны сказали , что он никто. Начали оскорблять жителей села. В итоге после долгих споров установщики уехали", - сказано в посте.

Как отмечает InKazan, эти летом на народный сход против "вышки 5G" собрались жители Дербышек. Однако оператор позднее объяснил, что устанавливает вышку 4G. О какой именно вышке идет речь в случае села Старое Абдулово, не уточняется.