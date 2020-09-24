Максим Марцинкевич

АГН Москва / Сергей Киселев Оглашение приговора по итогам пересмотра уголовного дела лидера националистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак в Бабушкинском районном суде, декабрь 2018 года

АГН Москва / Сергей Киселев

На теле найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесак) есть следы пыток, сообщил "Урал. МБХ медиа" его отец Сергей Марцинкевич.

Получив из челябинского морга тело сына, он рассказал, что у того были вырваны ногти, кроме того, обнаружены синяки, гематомы и след от укола. "Это следы пыток, его пытали", - сказал Сергей Марцинкевич. Правозащитник Оксана Труфанова также подтвердила, что судмедэкспертиза тела Марцинкевича показала, что у него нет ногтей на ногах. "Это значит, что Максима пытали, вот что можно теперь точно сказать", - сказала она.

Накануне адвокат Алексей Михальчик сообщал, что "семье Марцинкевича выдали справку из специализированного отдела ЗАГС о его смерти. Там никак не отмечен факт, что на теле Максима есть раны на шее и руках. В других материалах дела об этом информация есть. Кроме того, в справке сказано, что Марцинкевич умер от асфиксии", - подчеркнул Михальчик.

Кроме того, стало известно, в день смерти Марцинкевича в камере челябинского СИЗО, где он находился, не работала система видеонаблюдения. Эту информацию адвокат получил из материалов проверки, которую ведет Следственный комитет по факту смерти Марцинкевича.

А в камере на месте смерти было найдено большое количество следов крови. Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно, заявил Михальчик.

Ранее судмедэксперт заключила, что, судя по посмертной фотографии Марцинкевича, сделанной в камере СИЗО Челябинска (а именно по положению рук и вывернутым суставам), осужденный не мог самостоятельно нанести себе травмы.

16 сентября российский неонацист Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО-3 Челябинска. Во ФСИН заявили, что предварительная причина смерти - суицид. В СК утверждают, что Марцинкевич оставил несколько предсмертных записок. В одной из них он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3, и попросил передать своей гражданской жене книгу про коммунизм и личный дневник. В конце было написано: "Простите меня".

По предварительным данным, Марцинкевич умер от потери крови, рядом с ним обнаружили бритвенные лезвия. По факту смерти была начаты служебная и доследственная проверка. Адвокаты попросили Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье "Убийство".