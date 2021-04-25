Владимир Путин и Владимир Жириновский, 22 сентября 2016 года

Пресс-служба президента России

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому 25 апреля исполняется 75 лет. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении юбиляра орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщило РИА "Новости".

"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича - депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе", - говорится в тексте указа.

Ранее Жириновский был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. Теперь лидер ЛДПР стал полным кавалером ордена.