Еще 8780 заболевших COVID-19 выявлено в РФ за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%

АГН Москва / Софья Сандурская В российской столице по-прежнему фиксируются наибольшие значения заболеваемости коронавирусом в сутки. В Москве за последние сутки выявили 2 526 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Еще 8780 заболевших COVID-19 выявлено в РФ за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Скончались за сутки 332 человека. Общее число жертв COVID-19 выросло до 108 232, передает "Интерфакс". Поправились и выписаны в стране 4,38 млн пациентов, в том числе 7 540 за минувшие сутки.

Новые эпизоды выявлялись в 83 регионах РФ.

В российской столице по-прежнему фиксируются наибольшие значения заболеваемости коронавирусом в сутки. В Москве за последние сутки выявили 2 526 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19. Как отметили в штабе, накануне сообщалось о 2 541 инфицированном. Четвертый день подряд в столице выявляют более 2,5 тыс. случаев заболевания.

За сутки коронавирус привел к смерти 53 человек. С начала пандемии скончались 18 035 москвичей. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 апреля составляет 1 млн 80 тыс. 309. Выздоровели от заболевания за сутки 1 339 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 983 221 человек. Накануне в столице сообщалось о 1 879 выписанных и 59 умерших.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день. В начале января этого года этот показатель превышал пять тысяч.

в Санкт-Петербурге выявлено 701 случаев заражения, в Подмосковье - 611, в Ростовской области - 235, в Нижегородской - 192, в Самарской - 188. Наименьший прирост зарегистрирован в Тыве - два случая, один - в Ненецком АО, ни одного заболевшего в Еврейской АО и Чукотском АО.

С начала пандемии в России было выявлено 4,76 млн случаев заражения коронавирусом. По этому показателю РФ остается на пятом месте в мире. В США 32 млн заражений, в Индии - 16,96 млн, в Бразилии - 14,3 млн, во Франции - 5,53 млн.