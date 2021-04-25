Члена Федерального комитета Либертарианской партии России Михаила Светова увезли в ОВД по Хорошевскому району Москвы после проведенного в его квартире обыска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Светова Дмитрия Захватова. "Обыск в квартире закончился, Михаила везут в отдел полиции по Хорошевскому району", - рассказал Захватов.

По его предположению, Светова увезли в Хорошевское ОВД не для допроса, а для составления административного протокола, однако Захватов также отметил, что не располагает конкретными данными.

Обыск у лидера Либертарианской партии Михаила Светова проходит по делу, возбужденному по статье 135 УК РФ ("Развратные действия"). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Уголовное дело, по которому проходит обыск в квартире Светова, возбуждено по статье 135 УК РФ", - рассказал собеседник агентства. "Могу сказать пока только одно: обыск не связан с делом о нарушении санитарных норм на акции протеста 23 января", - отметил защитник.

Ранее сообщалось об уголовном деле о развратных действиях, по которому Светов был допрошен в 2019 году. По данным следствия, в 2012 году Михаил Светов размещал на своей странице в Instagram фотографии со несовершеннолетней на тот момент Анастасией Стародубовской. В квартире Светова уже несколько раз проходили обыски, связанные с этим уголовным делом. В 2019 году его признали свидетелем по делу.

Кроме того, обыск прошел и у председателя Либертарианской партии Сергея Бойко. Его задержали и доставили в ОМВД Таганский. Сам Бойко сообщил агентству, что его задержание связано с оформлением протокола об административном правонарушении, однако о каком именно, ему не известно.

В рапорте заместителю начальника по оперативной работе ГУ МВД Москвы Александру Половинке, с текстом которого ознакомилось агентство ТАСС, говорится, что Бойко задержан из-за поста в Twitter о несогласованной акции протеста 21 апреля в Москве в поддержку Алексея Навального. В документе отмечается, что Бойко в записи призывал "неограниченный круг лиц принять участие в несанкционированной акции протеста 21 апреля".