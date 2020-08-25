В России 4696 новых случаев коронавируса, 120 умерших за сутки

За последние сутки в России выявлено 4696 случаев коронавируса в 84 регионах, 120 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 966 189 заболевших и 16 568 умерших.

Из больниц за сутки выписано 6652 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 779 747 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 681

Санкт-Петербург - 179

Московская область - 143

Ростовская область - 130

Хабаровский край - 125

Ставропольский край - 123

Нижегородская область - 122

Свердловская область - 116

Красноярский край - 113

Воронежская область - 99

Волгоградская область - 98

Кемеровская область - 98

Саратовская область - 96

Оренбургская область - 89

Иркутская область - 87

Краснодарский край - 86

Ульяновская область - 85

Приморский край - 81

Самарская область - 75

Челябинская область - 70

Ханты-Мансийский АО - 69

Алтайский край - 66

Республика Дагестан - 65

Костромская область - 64

Мурманская область - 64

Кировская область - 63

Новосибирская область - 59

Сахалинская область - 59

Пермский край - 55

Ямало-Ненецкий АО - 55

Республика Крым - 55

Пензенская область - 54

Тюменская область - 51

Республика Бурятия - 48

Республика Саха (Якутия) - 45

Белгородская область - 43

Орловская область - 42

Томская область - 40

Республика Коми - 37

Ярославская область - 35

Республика Башкортостан - 34

Чувашская Республика - 34

Астраханская область - 33

Ивановская область - 32

Вологодская область - 31

Республика Мордовия - 31

Ленинградская область - 30

Карачаево-Черкесская Республика - 30

Республика Татарстан - 30

Калужская область - 29

Курская область - 28

Тульская область - 28

Рязанская область - 27

Республика Ингушетия - 27

Омская область - 27

Республика Карелия - 26

Брянская область - 25

Архангельская область - 24

Псковская область - 24

Тамбовская область - 23

Тверская область - 23

Удмуртская Республика - 23

Республика Тыва - 23

Владимирская область - 22

Курганская область - 22

Калининградская область - 21

Новгородская область - 21

Амурская область - 20

Республика Адыгея - 19

Кабардино-Балкарская Республика - 19

Республика Хакасия - 19

Забайкальский край - 19

Республика Северная Осетия - 17

Республика Марий Эл - 17

Липецкая область - 16

Камчатский край - 11

Смоленская область - 10

Республика Калмыкия - 9

Чеченская Республика - 7

Республика Алтай - 6

Магаданская область - 6

Еврейская АО - 4

Ненецкий АО - 2

Севастополь - 2

