В России 4696 новых случаев коронавируса, 120 умерших за сутки

За последние сутки в России выявлено 4696 случаев коронавируса в 84 регионах, 120 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 966 189 заболевших и 16 568 умерших.
Из больниц за сутки выписано 6652 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 779 747 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 681
Санкт-Петербург - 179
Московская область - 143
Ростовская область - 130
Хабаровский край - 125
Ставропольский край - 123
Нижегородская область - 122
Свердловская область - 116
Красноярский край - 113
Воронежская область - 99
Волгоградская область - 98
Кемеровская область - 98
Саратовская область - 96
Оренбургская область - 89
Иркутская область - 87
Краснодарский край - 86
Ульяновская область - 85
Приморский край - 81
Самарская область - 75
Челябинская область - 70
Ханты-Мансийский АО - 69
Алтайский край - 66
Республика Дагестан - 65
Костромская область - 64
Мурманская область - 64
Кировская область - 63
Новосибирская область - 59
Сахалинская область - 59
Пермский край - 55
Ямало-Ненецкий АО - 55
Республика Крым - 55
Пензенская область - 54
Тюменская область - 51
Республика Бурятия - 48
Республика Саха (Якутия) - 45
Белгородская область - 43
Орловская область - 42
Томская область - 40
Республика Коми - 37
Ярославская область - 35
Республика Башкортостан - 34
Чувашская Республика - 34
Астраханская область - 33
Ивановская область - 32
Вологодская область - 31
Республика Мордовия - 31
Ленинградская область - 30
Карачаево-Черкесская Республика - 30
Республика Татарстан - 30
Калужская область - 29
Курская область - 28
Тульская область - 28
Рязанская область - 27
Республика Ингушетия - 27
Омская область - 27
Республика Карелия - 26
Брянская область - 25
Архангельская область - 24
Псковская область - 24
Тамбовская область - 23
Тверская область - 23
Удмуртская Республика - 23
Республика Тыва - 23
Владимирская область - 22
Курганская область - 22
Калининградская область - 21
Новгородская область - 21
Амурская область - 20
Республика Адыгея - 19
Кабардино-Балкарская Республика - 19
Республика Хакасия - 19
Забайкальский край - 19
Республика Северная Осетия - 17
Республика Марий Эл - 17
Липецкая область - 16
Камчатский край - 11
Смоленская область - 10
Республика Калмыкия - 9
Чеченская Республика - 7
Республика Алтай - 6
Магаданская область - 6
Еврейская АО - 4
Ненецкий АО - 2
Севастополь - 2