Российские врачи, лечившие оппозиционера Алексея Навального в Омске, с самого начала исходили из того, что имеют дело с отравлением. Однако затем они получили из Москвы результаты анализов, из которых следовало, что в организме оппозиционного политика нет следов отравляющих веществ.

О том, что версию об отравлении пытались с самого начала замять в Москве, рассказала работающая в российской столице германская журналистка Ина Рук. Ей удалось неформально пообщаться с двумя российскими врачами, лечившими Алексея Навального. О беседе с ними журналистка рассказала в передаче общественного телевидения ФРГ ARD-Mittagsmagazin 25 августа, сообщает радио "Свобода".

"На основе всего, что мы знаем, русские врачи в Омске с самого начала исходили из того, что имеют дело с отравлением (как минимум, считали его очень вероятным)", - утверждает Рук. По ее словам, оба собеседника "однозначно подтвердили, что их первым импульсом было считать, что они имеют дело с отравлением того же типа, что описано в заключении берлинской клиники Charite, и поэтому они начали лечение атропином". Тем самым, полагают оба врача, они "спасли Навальному жизнь, введя антидот".

Но затем анализы были отправлены в Москву и оттуда пришел ответ, что никаких следов отравляющих веществ ни в моче, ни в крови нет. Лечение от отравления было остановлено. Оба врача, как утверждает Ина Рук, были крайне удивлены и даже заподозрили, что результаты анализов сфальсифицированы. Какое именно учреждение в Москве обрабатывало анализы оппозиционера, журналистка не пояснила.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета Томск - Москва. Он был госпитализирован в Омске, где авиалайнер совершил экстренную посадку. Спустя два дня его перевезли в Берлин, в клинику Charite. В понедельник клиника выпустила заявление о том, что на организм Навального оказал воздействие токсин из группы ингибиторов холинэстеразы, из чего следует, что, по всей вероятности, политик был отравлен.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и боевое отравляющее вещество семейства "Новичок", которым в Великобритании был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль. "Новичок" разрабатывался под контролем спецслужб в СССР и России.

Между тем в Омске врачи утверждали, что у Навального нарушился обмен веществ, в частности наступила гипогликемия. При этом причина такого состояния не называлась. Однако, как утверждают врачи, атропин Навальному действительно вводили.

Представители властей Германии и ряда других европейских государств, а также Евросоюза призвали власти России расследовать обстоятельства отравления Навального и привлечь виновных к ответственности. Вопрос о Навальном поднял во вторник на переговорах в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым заместитель госсекретаря США Стивен Биган. Посол США Джон Салливан заявил, что российские власти должны расследовать случившееся. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, однако, заявил, что пока для этого нет оснований.

"Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что на данном этапе расследованием случившегося занимаются медики. "Врачи этим и занимаются. Российские врачи сначала и немецкие врачи впоследствии и занимаются первой стадией этого расследования, они пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Пока, к сожалению, безрезультатно", - добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ раскритиковал Запад за попытку представить версию отравления Навального как единственный вариант произошедшего. "Там же дело в том, что мой коллега германский сразу стал говорить про высокую долю вероятности или вероятность отравления, - сказал Песков. - Здесь мы только частично можем согласиться. Потому что тогда он должен был сказать, что также есть вероятность такого-то варианта, третьего и четвертого".

"Это все варианты, которые рассматривались нашими врачами, но говорить только об одном варианте - мы считаем это неверно на этой стадии", - подчеркнул Песков.

Песков выразил недоумение озвученной в ФРГ версией об отравлении Алексея Навального, подчеркнув, что причина понижения уровня холинэстеразы пока не установлена. Он отметил, что медицинская аналитика по этому вопросу у российских и немецких медиков совпадает, "но выводы разнятся". "Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление" и так далее", - сказал Песков. Он подчеркнул, что эта версия среди первых рассматривалась и российскими врачами, но "вещество пока не установлено".

Песков также назвал несерьезными обвинения в том, что Навальный якобы мог быть отравлен по указу российского руководства. "Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - сказал представитель Кремля.

Версия ГД: Навального отравили "агенты Запада", чтобы создать "напряжение" в России

Между тем спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключил, что инцидент с Алексеем Навальным - это "провокация западных спецслужб". По словам главного парламентария, его догадки якобы подтверждаются реакцией западных политиков, потребовавших скорейшего расследования.

"Последовавшие затем заявления Меркель (канлера Германии Ангелы Меркель. - Прим. NEWSru.com) и Борреля (Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. - Прим. NEWSru.com) заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - заявил Вячеслав Володин. Его слова приводятся на сайте Госдумы.

Володин обратил внимание на то, что инцидент произошел "после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из‑за рубежа". Это делалось для того, чтобы РФ "не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии", - утверждает глава нижней палаты парламента. "При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места", - полагает Вячеслав Володин.

Он не исключает, что Навального действительно отравили, но только агенты Запада, а не Кремля. "Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", - заявил председатель Государственной думы.

Володин также усомнился в том, что, оказывая помощь Навальному, европейские власти действовали из гуманных соображений, а не корыстных политических интересов. "Хорошо, что Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы также, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера", - сказал он.

МИД РФ об отравлении оппозиционера: "Кремлю это невыгодно"

Умышленное отравление оппозиционера Алексея Навального невыгодно для российского руководства, заявили во вторник в МИД РФ. "Неизбежно возникает вопрос - кому это выгодно? Российскому руководству - явно нет", - говорится в сообщении, распространенном МИД России.

Это сообщение появилось после встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Американский дипломат пригрозил Москве суровыми санкциями после предполагаемой очередной политической расправы с применением отравляющих веществ.

"Заранее определив случившееся как "инцидент", американская сторона акцентировала, что "в случае подтверждения версии о его (Алексея Навального. - Прим. NEWSru.com) отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году", - сообщает МИД РФ позицию властей США.

На Смоленской площади подчеркнули, что российская сторона сообщила "о готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые "дела А. В. Литвиненко и Скрипалей", о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ".

В МИД РФ добавили, что российская сторона обратила внимание американского представителя "на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении Навального".

На Смоленской площади подчеркнули, что в Москве считают оскорбительными звучащие на Западе обвинения в адрес России в попытках скрыть истину в ситуации с Навальным. "Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь", - говорится в комментарии МИД России.

"Полные данные истории болезни пострадавшего были ими переданы бригаде немецких врачей, прибывших в Омск для транспортировки Навального в берлинскую клинику "Шаритэ". Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях", - подчеркнули на Смоленской площади.