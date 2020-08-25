ВСЕ ФОТО Кремль в данный момент не видит повода для инициации уголовного расследования предполагаемого отравления Алексея Навального, а обвинения в адрес российский властей считает "пустым шумом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-служба Президента России "Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - сказал Песков, которого цитирует ТАСС. По его словам, поводом для расследования должен быть факт отравления каким-либо определенным веществом

alexraths / DepositPhotos Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным

Пресс-служба Президента России О необходимости расследования заявил и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

European Parliament / commons.wikimedia.org Кроме того, Песков признал, что тема вывоза Алексея Навального в Германию затрагивалась в разговоре Владимира Путина с президентом Финляндии, однако разговор не послужил поводом для каких-либо поручений в отношении оппозиционера

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Кремль в данный момент не видит повода для инициации уголовного расследования предполагаемого отравления Алексея Навального, а обвинения в адрес российский властей считает "пустым шумом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - сказал Песков, которого цитирует ТАСС. По его словам, поводом для расследования должен быть факт отравления каким-либо определенным веществом.

Песков добавил, что отравление можно рассматривать только как одну из версий произошедшего с Навальным, напомнив, что существует "много и других медицинских версий", включая прием определенных лекарств и реакцию организма на те или иные условия.

"Все эти версии рассматривались в самые первые часы омскими врачами и специалистами из Москвы, это все уже десять раз обговаривали и проверяли, искали вещества", - сказал представитель Кремля, подчеркнув, что российские медики не нашли признаков отравления оппозиционера.

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Пресс-секретарь президента РФ также раскритиковал Запад за попытку представить версию отравления Навального как единственный вариант произошедшего, и отметил, что медицинская аналитика по этому вопросу у российских и немецких медиков совпадает, "но выводы разнятся". "Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово "отравление", - сказал Песков. Он подчеркнул, что эта версия среди первых рассматривалась и российскими врачами, но "вещество пока не установлено".

Он добавил, что российские врачи выступают за обмен информацией и материалами с немецкими коллегами по ситуации с Навальным и готовы предоставить образцы его первых анализов. Обвинения же в адрес Кремля и лично президента Владимира Путина в причастности к отравлению Навального он назвал "пустым шумом", к которому не следует относиться серьезно.

"Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - сказал представитель Кремля. По мнению Пескова, к пресс-релизу берлинской клиники о ситуации с Навальным нужно относиться без "шумливых пустых заявлений". "Здесь нужно спокойно анализировать сказанное и написанное. Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль консультировался с российскими врачами по поводу заявления берлинской клиники. "Атропин, о котором говорят немцы и который делают сейчас, омские врачи его начали вводить в первый час пребывания в реанимации. Снижение уровня холинэстеразы может быть по разным причинам, в том числе при использовании лекарств различных. То есть лекарства понижают уровень холинэстеразы. Надо выяснить, что было причиной понижения", - отметил Песков, добавив, что вещество, которым могли бы отравить Навального, пока что не выявили ни российские, ни немецкие медики.

Между тем представители "Эха Москвы" обратили внимание на то, что инцидент с Навальным - это не первое нападение на критиков президента РФ Владимира Путина, вспомнив отравление Владимира Кара-Мурзы и лидера Pussy Riot Петра Верзилова,ма также убийство Бориса Немцова. "Я, к сожалению, не знаком с данными его медицинского обследования и данными о том, было ли это отравление, и если было, то отравление чем. <...> Согласитесь, что в любой стране мира ежедневно происходит очень много отравлений. И здесь если говорить о каком-то конкретном случае, нужно все-таки оперировать точной информацией. Я не располагаю этими данными", - заявил Песков об отравлении Верзилова. Он также заявил, что не считает тенденцией убийства или нападения на критиков президента в разных странах мира.

Кроме того, Песков признал, что тема вывоза Алексея Навального в Германию затрагивалась в разговоре Владимира Путина с президентом Финляндии, однако разговор не послужил поводом для каких-либо поручений в отношении оппозиционера. "Для этого не нужны поручения президента. Наши врачи, между прочим, трое суток боролись за жизнь пациента. Возможно, спасли эту жизнь. Потом наши различные органы максимально оперативно решили все проблемы с оформлением документов. В виде исключения причем, учитывая сложную ситуацию, учитывая пожелания супруги как можно скорее вывезти в Германию. Поэтому здесь никаких поручений президента не было, они и не нужны были. Здесь система прекрасно сама работает", - заключил пресс-секретарь президента.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным. Меркель и Маас отметили, что, "принимая во внимание заметную роль Навального среди политической оппозиции в России", властям следует "до последней детали и на основе полной прозрачности расследовать" все обстоятельства, а также установить и наказать ответственных. Маас и Меркель также пожелали Навальному быстрой реабилитации. О необходимости расследования заявил и Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.