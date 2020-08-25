Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов, который проходит по уголовному делу о госизмене, отказался давать показания до уточнения сути предъявленных ему обвинений

Мосгорсуд / ВКонтакте По версии ФСБ, Иван Сафронов, бывший на момент ареста советником главы "Роскосмоса", в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, а позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке

Мосгорсуд / ВКонтакте

Бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов, который проходит по уголовному делу о госизмене, отказался давать показания до уточнения сути предъявленных ему обвинений. Об этом "Интерфаксу" рассказал его адвокат из "Команды 29" Иван Павлов.

"Чабан (Александр Чабан - следователь, который ведет дело Сафронова. - Прим. NEWSru.com) настаивает на том, чтобы сначала Иван дал показания, а уже потом обвинение будет конкретизировано", - рассказал защитник.

Иван Павлов считает позицию следствия незаконной и нарушающей право Сафронова на защиту, так как он фактически не знает суть обвинений. Адвокат сообщил, что ранее его подзащитный направлял соответствующее ходатайство, но его не удовлетворили. Павлов добавил, что о планах на следующие следственные действия защита не уведомлена.

Вскоре, по словам Павлова, Сафронова отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. По данным близкого к следствию источника ТАСС, ее будут проводить специалисты института имени В. П. Сербского.

По версии ФСБ, Иван Сафронов, бывший на момент ареста советником главы "Роскосмоса", в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, а позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.

В середине июля адвокат Сафронова сообщил, что, согласно материалам дела, информация о передаче чешским спецслужбам секретных сведений поступила в ФСБ из Службы внешней разведки (СВР). Глава СВР Сергей Нарышкин вскоре после ареста Сафронова утверждал, что его преследование "ни в коем случае" не связано с журналистской деятельностью. Однако 28 июля адвокат Иван Павлов рассказал, что следствие предлагало Сафронову досудебную сделку, требуя от него выдать имена журналистских источников информации. В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Сафронов отказался это обсуждать.

ТАСС со ссылкой на источник в разведывательных службах распространил информацию о том, что кадровым сотрудником чешских спецслужб якобы является знакомый Сафронова в Чехии Мартин Лариш, возглавляющий Центр анализа и профилактики безопасности (СВАР), который по открытым источникам готовит доклады о безопасности в странах Восточной Европы и Африки. Сам Лариш назвал информацию ТАСС бредом и "дезинформационным вбросом". Он рассказал, что познакомился с бывшим журналистом в 2012 году в Москве, и впоследствии их профессиональные отношения переросли в дружбу.

В СВАР заявили, что в Центре, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники факультетов политических наук. Вся деятельность СВАР представлена в открытом доступе на официальном сайте, и там нет "ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки".