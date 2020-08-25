Протоиерея Димитрия Смирнова отправили в отставку с поста председателя патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Смирнов сам подал прошение об отставке "по состоянию здоровья". Этой весной отец Димитрий переболел коронавирусом и с тех пор проходит реабилитацию, передает "Интерфакс".

Синод выразил священнику благодарность за труды по созданию и организации работы комиссии. При этом отец Димитрий был назначен ее почетным председателем. А главой комиссии по делам семьи назначили священника, клирика Москвы Феодора Лукьянова.

Протоиерей Смирнов за последний год наговорил много такого, что вызвало скандалы и общественный резонанс. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин, резко критиковал законопроект "О профилактике домашнего насилия", пишет "Новая газета". Протоиерей назвал женщин, живущих в гражданском браке с партнером, "бесплатными проститутками". Церковнослужитель также заявлял о необходимости освящать ядерное оружие, без которого "России вообще бы не было".

3 мая после литургии Смирнов назвал нынешнюю пандемию "чрезвычайно полезным явлением". По его оценке, с тех пор, как началась пандемия, "эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

По поводу смертей людей, заразившихся коронавирусом, в том числе врачей и священников, Смирнов сказал, что они "отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм". Он напомнил, что отцы церкви называли здоровье божьим даром, а болезнь - "даром бесценным". Только терпя болезнь, человек обретает важное качество души - терпение, которое протоиерей назвал главным фундаментом всех добродетелей.

Он также призывал итальянцев бунтовать против "безбожных" властей, закрывающих храмы в период эпидемии коронавируса. "Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт, в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", - заявил Смирнов, рекомендовав посещать храм, несмотря ни на что.

"А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!", - сказал он, назвав правительство Италии "совершенно безбожным", а саму ситуацию - "началом конца".

Свой "призыв к бунту" церковнослужитель подкрепил заверениями, что высшей меры наказания от европейских властей все равно никто не дождется. "Тут как раз и проверяется, готова ли данная община пострадать ради Господа. Ну, в чем-то малом. Ну, расстрелов же не будет!"- заключил глава патриаршей комиссии.

Во вторник Священный синод также освободил от должности экзарха Белоруссии митрополита Минского и Заславского Павла. На его место назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина, который стал первым уроженцем Белоруссии на посту главы БПЦ.