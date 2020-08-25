В Верховный суд России поступил иск с требованием отменить трехдневное голосование в ходе предстоящих в сентябре региональных и местных выборов

Moscow-Live.ru Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

В Верховный суд России поступил иск с требованием отменить трехдневное голосование в ходе предстоящих в сентябре региональных и местных выборов. Под иском подписались 100 зарегистрированных кандидатов в муниципальные депутаты, выдвинутых в рамках проекта поддержки конкурентных выборов "Объединенные демократы", сообщила координатор проекта Анастасия Буракова.

Она напомнила, что в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав в России была внесена поправка, дающая возможность Центральной избирательной комиссии устанавливать порядок и сроки досрочного голосования. ЦИК воспользовалась возможностью и утвердила трехдневное голосование на выборах в сентябре, пишет Znak.com.

При этом ЦИК ввела две новые формы досрочного голосования - на дому и на придомовой территории. Этого комиссия не имела права делать, считают в штабе "Объединенных демократов". Процедура "досрочки" отрегулирована очень подробно: избиратели голосуют только по заявлениям, каждый бюллетень упаковывается в конверт с подписями членов комиссии и наблюдателей. Сейчас же ЦИК вышел за пределы дозволенного регулирования и установил порядок, противоречащий федеральному закону.

"Досрочное голосование не может проходить на придомовых территориях и вне помещений для голосования, как и не могут использоваться стационарные урны. Но именно так ЦИК предлагает голосовать 11 и 12 сентября 2020 года", - подчеркнула Анастасия Буракова.

Несмотря на то, что в принятом постановлении речь идет о двух дополнительных днях досрочного голосования, по сути, это два дня полноценного голосования, которые предшествуют воскресенью 13 сентября. Между тем опыт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, хорошо демонстрирует, что многодневное голосование "дает огромные возможности для фальсификации результатов", подчеркивают в штабе "Объединенных демократов".

"Сто зарегистрированных кандидатов проекта "Объединенные демократы" считают, что действия ЦИК нарушают их пассивные и активные избирательные права, а также их законные интересы в проведении честных, прозрачных и свободных выборов, что послужило причиной подачи иска в Верховный суд РФ", - заключила Буракова.

По закону иск должен быть рассмотрен в течение пяти дней.

"Объединенные демократы" - общероссийский проект, который провозглашает своей миссией вернуть в Россию реальную политику. За два года проект, который курирует "Открытая Россия", помог избраться более чем 350 независимым депутатам в Санкт-Петербурге и Москве. В рамках проекта, одним из инициаторов которого был экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, подготовлена платформа, помогающая кандидатам не допустить ошибки в документах на выдвижение и добиться регистрации на выборах местного уровня.

В сентябре 2020 года пройдут выборы разного уровня в 83 субъектах РФ. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах должны состояться выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы губернаторов, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных законодательных собраний.

Добавим, 31 июля 2020 года Владимир Путин также подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. По нему формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и, например, на выборы в Госдуму. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.