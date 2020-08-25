Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил признательность арестованному основателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Воронцов направил в этот департамент запрос с просьбой дать ему характеристику. В ответ там заявили, что выражают Воронцову признательность за сотрудничество с проектом "Омбудсмен полиции", которое позволило доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства", - сказал собеседник агентства. Документ принят канцелярией СИЗО-4, где в настоящее время содержится основатель "Омбудсмена полиции".

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин уточнил РБК, что в ответе не говорилось о характеристике и о благодарности, "а была обозначена "признательность за конструктивное взаимодействие", которое осуществлялось в более ранний период до задержания и заключения под стражу гражданина В.А. Воронцова".

Владимир Воронцов - майор МВД в отставке. В полиции он служил до сентября 2017 года. В феврале того же года он завел паблик в социальной сети "ВКонтакте" под названием "Омбудсмен полиции". Группа посвящена обсуждению проблем в работе правоохранительных органов. Посты для публикации присылали в том числе и действующие сотрудники МВД.

Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта было более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram - в общей сложности еще почти 150 тысяч.

Воронцов активно критиковал руководство МВД и публиковал внутренние документы ведомства. Нередко опубликованные Воронцовым материалы приводили к увольнениям и отставкам. Включившись в политику, Воронцов поддерживал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и только в апреле дважды попадал в топ-15 по просмотрам за неделю, участвуя в обсуждении событий, не относящихся к скандалам в правоохранительной среде.

В середине апреля у Воронцова прошел обыск по делу о распространении недостоверной информации. Как утверждали тогда в СК РФ, анонимный пользователь "Владимир Воронцов" распространил ложную информацию о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором насчитывается 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.

Воронцов после обыска остался в статусе свидетеля. После этого, по словам "омбудсмена полиции", сотрудники управления собственной безопасности МВД посетили его знакомых из числа бывших и действующих сотрудников полиции. Их уговаривали дать показания на Воронцова, однако они отказались и сообщили об этом "Омбудсмену полиции".

7 мая Воронцов был задержан, а 8 мая Тверской районный суд Москвы санкционировал его арест. В настоящий момент в отношении Воронцова расследуется 14 уголовных дел: по статьям о вымогательстве (163 УК РФ), распространении порнографии (242 УК РФ), клевете (128.1 УК РФ), оскорблении представителя власти (319 УК РФ).

В частности, по версии следствия, Воронцов требовал у полицейского 300 тысяч рублей, угрожая опубликовать в соцсетях его интимные фотографии. Защита утверждает, что обвинение основано на оговоре.