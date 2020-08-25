С Москве с 25 августа полностью прекратилось троллейбусное движение

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Сейчас столичный парк насчитывает 450 этих машин, действует 36 электробусных маршрутов. К концу года число электробусов планируется увеличить до 600, а к 2024 году - более чем до 2,6 тысячи

АГН Москва / Кирилл Зыков

С Москве с 25 августа полностью прекратилось троллейбусное движение. По последним шести маршрутам запущены электробусы (м4) и автобусы (т28, т59, т60, т64, т72), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУП "Мосгортранс". Гендиректор предприятия Леонид Антонов назвал 25 августа началом "новой эпохи электротранспорта".

"Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем - это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом", - заявил Антонов. Решение московских властей оставить на постоянной основе только один троллейбусный маршрут он назвал "знаком уважения".

Два ретротроллейбуса будут ходить от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, где в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк. В этом районе также откроется Музей транспорта Москвы, где можно будет увидеть троллейбусы разных лет. "Когда-то точно так же популярную конку в столице сменил новый на тот момент вид транспорта - трамвай", - прокомментировал ликвидацию всей троллейбусной сети Москвы Антонов.

Он анонсировал появление все большего числа маршрутов электробусов, сославшись на опыт городов Европы, Америки и Азии. При этом среди европейских столиц Москва, по словам главы "Мосгортранса", занимает первое место по числу электробусов. Сейчас столичный парк насчитывает 450 этих машин, действует 36 электробусных маршрутов. К концу года число электробусов планируется увеличить до 600, а к 2024 году - более чем до 2,6 тысячи.

Ставшие ненужными троллейбусы московские власти передают в другие российские регионы, чаще всего - даром. Десятки машин отправлены в Читу, Саратов, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов и другие города. А на закупку электробусов, внедрение которых столичные власти продвигают не менее пяти лет, тратятся миллиарды из бюджета. В 2018 году мэрия заключила с КамАЗом и ГАЗом два контракта на поставку электробусов стоимостью 6,35 млрд рублей каждый, еще один, с КамАЗом, в 2019 году на 6,57 млрд рублей, уточняет "Коммерсант".

Опасения за судьбу троллейбусной контактной сети в Москве возникли у горожан еще несколько лет назад, когда в СМИ стали появляться документы, свидетельствующие о планах массовой замены троллейбусов автобусами, а водителей рогатого транспорта начали отправлять на переобучение водителями автобусов.

В 2015 году на Садовом кольце в ходе реконструкции "временно" убрали троллейбусные провода, после чего власти под разными предлогами начали вытеснять троллейбусы из центра города.

В январе 2020 года в соцсетях появилась фотография информационной листовки с символикой "Мосгортранса", где говорилось о планах "ликвидации троллейбусов по требованию мэра Москвы Сергея Собянина". В ГУП тогда опровергли информацию, заявив, что "списание старых троллейбусов происходит строго по фактическому состоянию транспортных средств".

Группа депутатов Мосгордумы просила Собянина сохранить троллейбусы, отметив, что они могут стать таким же символом столицы, как двухэтажный автобус в Лондоне. "Множество городов в мире развивает электротранспорт. Никто не пытается заменить один вид электротранспорта другим. Москва не должна быть уникальным отрицательным примером", - говорилось в обращении депутатов.

Против ликвидации троллейбусов также активно выступало движение "Москвичи за троллейбус". Именно в его сообществе в соцсети "ВКонтакте" два дня назад появилось сообщение о том, что 24 августа станет последним днем работы троллейбусов. Также там была размещена копия протокола совещания в столичном департаменте транспорта от 16 сентября 2019 года, согласно которому "в срок до сентября 2020 года вся контактная сеть троллейбуса должна быть демонтирована".

По мнению активистов, мэрия всеми силами пыталась скрыть дату окончания троллейбусного движения в городе, чтобы не создавать негативный фон Сергею Собянину. Урбанист Максим Кац назвал ликвидацию троллейбусов в Москве "полнейшим градостроительным безумием". "Весь мир переходит с грязного дизеля на электротранспорт, мы - наоборот. Меняют их на дизель, а не на электробусы, как заявляют. Впрочем, и у электробусов этих дизельная печка", - написал он в Twitter.

В ночь на 25 августа активисты устроили проводы московскому троллейбусу.