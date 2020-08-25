В Супсехском сельском округе Анапы (включает поселок Большой Утриш) объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного лесного пожара

Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа Очаг возгорания был замечен в лесу в районе поселка Большой Утриш в понедельник, пламя охватило площадь около 30 га, сейчас фронт пожара сейчас составляет около 5 км, территория активного горения - около 3 га

Официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа

В Супсехском сельском округе Анапы (включает поселок Большой Утриш) объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за крупного лесного пожара. Как сообщается на сайте администрации Анапы, соответствующее решение принял исполняющий обязанности главы города-курорта Василий Швец.

Очаг возгорания был замечен в лесу в районе поселка Большой Утриш в понедельник, пламя охватило площадь около 30 га, сейчас фронт пожара сейчас составляет около 5 км, территория активного горения - около 3 га. Из зоны чрезвычайной ситуации эвакуированы около тысячи туристов, которые жили в палатках в лесу и на пляжах, жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара задействованы 217 человек, 21 единица техники, в том числе два вертолета и четыре катера. Организован постоянный подвоз воды. По данным Главного управления МЧС по краю, в регионе отмечено пять лесных пожаров, в том числе в Анапе, Новороссийске, Геленджике и в Туапсинском районе. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту возгорания, передает ТАСС.

Как сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, из-за пожара дорогу перекрыли в Супсехском сельском округе. Временно ограничен проезд в Анапу на подъезде к Большому Утришу. В сторону Малого Утриша проезд разрешен только спецтехнике, задействованной в ликвидации пожара. Со стороны Новороссийска движение ограничено на автодороге по направлению "поселок Дюрсо - село Сухая Щель" от базы отдыха "Фрегат".