В результате автомобильной аварии на трассе в Рязанской области четыре человека погибли, еще 15 получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, рейсовый автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на бок на 247-м километре федеральной трассы Р-22 около села Высокое в Скопинском районе. Авария произошла около 3:00.

Сначала сообщалось о трех погибших, среди которых есть женщина. Но потом число жертв возросло. "Под автобусом тело еще одного обнаружено", - сказал РИА "Новости" представитель регионального УМВД.

Трое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказал РИА "Новости" заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов, в аварии пострадали пять детей, из них двое находятся в реанимации. "Всего госпитализированы 11 человек, из них пять детей. Из детей двое в реанимации, мальчик 10 лет и 17-летняя девушка. Трое детей в травматологии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в реанимации находятся трое из пострадавших.

В МЧС уточнили, что всего в автобусе находились 26 человек, включая двух водителей.

По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. В итоге автобус съехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.