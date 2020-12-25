Пресс-служба Президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали статью в журнале Lancet о лечении политика Алексея Навального

Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали статью в журнале Lancet о лечении политика Алексея Навального в берлинской клинике после отравления "Новичком". Его слова приводит "Интерфакс".

"Мы медицинские издания не читаем", - сказал Песков, добавив, что информация об отравлении Навального отсутствует в публичном доступе. "Ее по-прежнему мы не получили. В этом плане ничего не изменилось", - добавил пресс-секретарь.

23 декабря берлинская клиника Charite опубликовала в научном журнале Lancet подробное описание клинической картины состояния Алексея Навального после его отравления, еще раз подтвердив, что его отравили ингибитором холинэстеразы.

"Две недели спустя правительство Германии объявило, что лаборатория вооруженных сил Германии, назначенная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), выявила фосфорорганическое нервно-паралитическое вещество из группы "Новичок" в образцах крови, взятых сразу после поступления пациента в Charite", - говорится в статье, подписанной 14 профессорами медицины. ОЗХО впоследствии подтвердила этот вывод.

Отчет о лечении Навального был опубликован по запросу Lancet и с согласия политика. Клиника описывает его состояние во время и после транспортировки в Германию, а также во время короткого визита немецкого врача в больницу в Омске. Все это время политик находился в глубокой коме с замедленным сердцебиением.

Согласно выписке из омской больницы, у Навального наблюдалось коматозное состояние с повышенным пото- и слюноотделением, дыхательная недостаточность, миоклонический статус, нарушение углеводного обмена, электролитные нарушения и метаболическая энцефалопатия.

Только на 12-й день после отравления Навальный начал дышать самостоятельно, к 24-му дню его отключили от искусственной вентиляции легких. К 55-му дню все симптомы, включая тремор, замедленное восприятие и нарушения двигательного аппарата, прошли.

Анализ крови и мочи в клинике подтвердил, что в Омске врачи вводили оппозиционеру атропин и еще несколько лекарств. Исследование в другой лаборатории подтвердило воздействие на Навального ингибитором холинэстеразы.

"Идентификация отдельного фосфорорганического соединения - сложный и трудоемкий процесс. Фактически, установление причастности агента "Новичок" и продуктов его биотрансформации в этом случае было достигнуто только через несколько дней после установления диагноза отравления ингибитором холинэстеразы и не повлияло на терапевтические решения", - говорится в статье.

Также отмечается, что начало и продолжительность терапии атропином в течение первых двух дней остаются неясными. "К счастью, несмотря на высокий риск аспирации в начальный период потери сознания и колонизацию несколькими бактериями с множественной лекарственной устойчивостью, у пациента не развилось серьезной инфекции", - пишут врачи.

Они считают, что Навальному повезло вылечиться и восстановиться во многом из-за хорошего состояния здоровья до отравления. Напомним, в России высказывались версии о том, что оппозиционер истязал себя голоданием в попытках похудеть, что у него были панкреатит или диабет и в целом подорванное здоровье.

Решающими факторами благоприятного исхода немецкие врачи считают интубацию и искусственную вентиляцию легких Навального в течение 2-3 часов после появления симптомов, а также отсутствие предшествующей тяжелой гипоксии. Немецкие специалисты впервые получили доступ к Навальному на 31-й час после проявления первых симптомов отравления.

Это первый случай публикации деталей лечения и состояния человека, отравленного "Новичком". "После приема антидотов и интенсивной терапии в клинике Charite мужчина полностью выздоровел", - констатируется в статье.