Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 29 018. Общее количество инфицированных достигло 2 992 706, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 563 против 635 днем ранее. Всего от инфекции умерли 53 659 пациентов. Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 27 397. Всего уже выздоровели 2 398 254 человека.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 7315 (74)
Санкт-Петербург - 3751 (76)
Московская область - 1576 (20)
Нижегородская область - 505 (16)
Псковская область - 416 (1)
Свердловская область - 403 (16)
Воронежская область - 391 (21)
Ростовская область - 388 (26)
Архангельская область - 375 (10)
Республика Карелия - 375 (3)
Вологодская область - 364 (7)
Хабаровский край - 343
Республика Крым - 338 (8)
Пермский край - 332 (16)
Красноярский край - 328 (20)
Челябинская область - 311 (9)
Самарская область - 306
Республика Коми - 290 (9)
Ульяновская область - 280 (7)
Волгоградская область - 279 (5)
Иркутская область - 275 (15)
Мурманская область - 275 (7)
Саратовская область - 275 (6)
Кировская область - 250 (2)
Забайкальский край - 248 (2)
Омская область - 244 (8)
Ставропольский край - 243 (7)
Приморский край - 238 (6)
Тверская область - 236 (3)
Ленинградская область - 229 (6)
Ханты-Мансийский автономный округ - 228 (2)
Алтайский край - 217 (11)
Удмуртская Республика - 212 (3)
Тульская область - 208 (10)
Новгородская область - 207
Калининградская область - 204 (1)
Брянская область - 202
Республика Бурятия - 201 (5)
Пензенская область - 200 (2)
Республика Саха (Якутия) - 194 (2)
Белгородская область - 190 (7)
Ярославская область - 190 (2)
Курская область - 187 (3)
Краснодарский край - 186 (13)
Ивановская область - 185 (11)
Томская область - 185
Орловская область - 183 (3)
Владимирская область - 180 (8)
Оренбургская область - 179 (4)
Астраханская область - 178 (5)
Республика Хакасия - 176
Ямало-Ненецкий автономный округ - 175 (2)
Калужская область - 169 (3)
Новосибирская область - 165 (9)
Тюменская область - 165 (1)
Липецкая область - 162 (5)
Республика Башкортостан - 162 (2)
Смоленская область - 158
Республика Дагестан - 157 (4)
Тамбовская область - 154 (2)
Кемеровская область - 146 (3)
Амурская область - 143
Сахалинская область - 143
Чеченская Республика - 142
Рязанская область - 140 (2)
Республика Чувашия - 123 (11)
Костромская область - 115 (1)
Республика Калмыкия - 107
Курганская область - 104 (2)
Кабардино-Балкарская Республика - 100 (2)
Республика Алтай - 98 (4)
Республика Татарстан - 97
Карачаево-Черкесская Республика - 92 (3)
Республика Адыгея - 90
Республика Ингушетия - 90
Республика Северная Осетия-Алания - 89
Республика Мордовия - 88 (2)
Севастополь - 85 (4)
Камчатский край - 78
Республика Тыва - 73
Республика Марий Эл - 52 (1)
Магаданская область - 41
Еврейская автономная область - 24 (2)
Чукотский автономный округ - 15
Ненецкий автономный округ - 5