Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 29 018

Стопкоронавирус.рф Общее количество инфицированных достигло 2 992 706

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 29 018. Общее количество инфицированных достигло 2 992 706, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 563 против 635 днем ранее. Всего от инфекции умерли 53 659 пациентов. Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 27 397. Всего уже выздоровели 2 398 254 человека.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 7315 (74)

Санкт-Петербург - 3751 (76)

Московская область - 1576 (20)

Нижегородская область - 505 (16)

Псковская область - 416 (1)

Свердловская область - 403 (16)

Воронежская область - 391 (21)

Ростовская область - 388 (26)

Архангельская область - 375 (10)

Республика Карелия - 375 (3)

Вологодская область - 364 (7)

Хабаровский край - 343

Республика Крым - 338 (8)

Пермский край - 332 (16)

Красноярский край - 328 (20)

Челябинская область - 311 (9)

Самарская область - 306

Республика Коми - 290 (9)

Ульяновская область - 280 (7)

Волгоградская область - 279 (5)

Иркутская область - 275 (15)

Мурманская область - 275 (7)

Саратовская область - 275 (6)

Кировская область - 250 (2)

Забайкальский край - 248 (2)

Омская область - 244 (8)

Ставропольский край - 243 (7)

Приморский край - 238 (6)

Тверская область - 236 (3)

Ленинградская область - 229 (6)

Ханты-Мансийский автономный округ - 228 (2)

Алтайский край - 217 (11)

Удмуртская Республика - 212 (3)

Тульская область - 208 (10)

Новгородская область - 207

Калининградская область - 204 (1)

Брянская область - 202

Республика Бурятия - 201 (5)

Пензенская область - 200 (2)

Республика Саха (Якутия) - 194 (2)

Белгородская область - 190 (7)

Ярославская область - 190 (2)

Курская область - 187 (3)

Краснодарский край - 186 (13)

Ивановская область - 185 (11)

Томская область - 185

Орловская область - 183 (3)

Владимирская область - 180 (8)

Оренбургская область - 179 (4)

Астраханская область - 178 (5)

Республика Хакасия - 176

Ямало-Ненецкий автономный округ - 175 (2)

Калужская область - 169 (3)

Новосибирская область - 165 (9)

Тюменская область - 165 (1)

Липецкая область - 162 (5)

Республика Башкортостан - 162 (2)

Смоленская область - 158

Республика Дагестан - 157 (4)

Тамбовская область - 154 (2)

Кемеровская область - 146 (3)

Амурская область - 143

Сахалинская область - 143

Чеченская Республика - 142

Рязанская область - 140 (2)

Республика Чувашия - 123 (11)

Костромская область - 115 (1)

Республика Калмыкия - 107

Курганская область - 104 (2)

Кабардино-Балкарская Республика - 100 (2)

Республика Алтай - 98 (4)

Республика Татарстан - 97

Карачаево-Черкесская Республика - 92 (3)

Республика Адыгея - 90

Республика Ингушетия - 90

Республика Северная Осетия-Алания - 89

Республика Мордовия - 88 (2)

Севастополь - 85 (4)

Камчатский край - 78

Республика Тыва - 73

Республика Марий Эл - 52 (1)

Магаданская область - 41

Еврейская автономная область - 24 (2)

Чукотский автономный округ - 15

Ненецкий автономный округ - 5

