Тверской суд Москвы арестовал на два месяца задержанного утром в пятницу основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о растрате в особо крупном размере. Мера пресечения ему выбрана до 23 февраля, передает "Интерфакс".

По данным источника агентства, предпринимателю вменяется совершение растраты денег компании на сумму не менее 95 млн рублей.

О задержании Масловского стало известно утром в пятницу. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере). Наказание по этой статье может быть до 10 лет заключения.

В МВД подтвердили информацию о том, что Масловский арестован по делу о растрате активов предприятия на сумму более 95 млн рублей. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк, не называя имен. Из пресс-релиза следует, что задержан и арестован один человек, "бывший член совета директоров акционерного общества".

24 декабря в офисе принадлежащего Petropavlovsk "Покровского рудника" прошел обыск, и представители рудника говорили, что уголовное дело может касаться сделки 2018 года.

"Нам известны некоторые подробности уголовного дела, в рамках которого был произведен обыск в офисе компании "Покровский рудник". Масловского обвиняют в хищении средств компании "Покровский рудник" в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости, - заявил в четверг "Покровский рудник". - Потерпевшей стороны в деле нет. Независимая оценка сделки представителями силовых структур не производилась. У компании не было и нет оснований сомневаться в рыночном характере совершенных сделок".

"Вынуждены напомнить, что собрание акционеров компании этим летом инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Павел Масловский занимал должность генерального директора. Тем не менее, мы поддерживаем инициативу органов по установлению истины", - заявили накануне в пресс-службе Petropavlovsk.

Компания в последние месяцы стал ареной корпоративного конфликта, спор основных акционеров вылился в противоречия между руководством головной компании и менеджерами рудников и вернул в заголовки российских экономических новостей подзабытую тему силового проникновения в офис.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, замыкает первую тройку российских золотодобытчиков. Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей чуть более 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова.Президент "Южуралзолота" Константин Струков отказался комментировать ситуацию с основателем Petropavlovsk Павлом Масловским, задержанным по обвинению в растрате, отметив, что узнает эти новости из СМИ.

ЮГК, которую контролирует семья Струкова, является крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24%.Летом ЮГК и еще несколько акционеров Petropavlovsk на собрании проголосовали так, что Масловский, возглавлявший на тот момент Petropavlovsk, а также еще несколько директоров не вошли в совет. Это стало отправной точкой серьезного корпоративного конфликта в компании. Масловский покинул Petropavlovsk в августе.