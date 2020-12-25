Moscow-Live / Тихонов Михаил Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юридического лица, которые занимаются политикой в России и получают зарубежное финансирование

Moscow-Live / Тихонов Михаил

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юридического лица, которые занимаются политикой в России и получают зарубежное финансирование.

"Федеральным законом вводятся такие понятия, как физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, и незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента", - заявила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова. Ее слова приводит "Российская газета".

Сенатор пояснила, что физлицо независимо от его гражданства может быть признано иноагентом, если "осуществляет на территории РФ в интересах иностранного государства" и на зарубежные средства политическую деятельность или "сбор сведений в области военной, военнотехнической деятельности, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".

Еще один признак - поддержка подобной деятельности таких физлиц иностранным источником либо действующими в его интересах российскими гражданами или организациями (включая предоставление денежных средств, иной имущественной или организационно-методической помощи). Оказаться иноагентами могут в том числе иностранные журналисты. Физическое лицо, деятельность которого подпадает под эти признаки, обязано подать заявление о включении в специальный реестр физлиц-иноагентов Минюста РФ.

Попавшие в этот список обязаны раз в полгода отчитываться о своей деятельности и расходовании средств, а также указывать статус иностранного агента при обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации. Кроме того, они должны помечать таким же образом материалы в СМИ, связанные с их деятельностью.

В отчетах и уведомлениях организаций-иноагентов должны содержаться сведения о целях деятельности общественного объединения, его структуре, дате создания, территории, в пределах которой оно ведет свою деятельность, об учредителях или руководителях общественного объединения, об адресе руководящего органа, источниках формирования денежных средств, в том числе о банковских счетах.

Организации, включенные в "реестр иностранных агентов", будут обязаны представлять Минюсту программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а после - отчеты об их исполнении (или данные о том, что они не проводились).

Физические лица, выполняющие функции иностранного агента, не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне. Аналогичные правила устанавливаются для незарегистрированных НКО, ведущих политическую деятельность на зарубежные средства. С той лишь разницей, что они должны отчитываться не раз в полгода, а ежеквартально.

И граждане, и НКО, признанные иностранными агентами, могут подать в Минюст заявление об исключении из реестра в случае прекращения политической деятельности.

Ко второму чтению в законопроекте прописали, что является политической деятельностью, а что ею не является. В спектр неполитической деятельности депутаты включили науку, культуру, искусство, здравоохранение, профилактику и охрану здоровья, социальное обслуживание и соцподдержку, защиту материнства и детства, поддержку инвалидов, пропаганду здорового образа жизни и спорта, защиту растительного и животного мира, а также благотворительность.

Закон требует, чтобы СМИ, упоминая о любом иноагенте в своих материалах - как организации, так и физическом лице, - указывали, что это иностранный агент. Блогеров и обычных граждан это требование не будет затрагивать, передает "Интерфакс".