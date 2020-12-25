Стоп-кадр видео Яблоко TV / Youtube.com Бывший преподаватель РГПУ имени Герцена и Петербургского института иудаики, член партии "Яблоко" Александр Кобринский подал в суд иск о защите чести и достоинства к журналистке портала "Холод" Софье Вольяновой

Стоп-кадр видео Яблоко TV / Youtube.com

Бывший преподаватель РГПУ имени Герцена и Петербургского института иудаики, член партии "Яблоко" Александр Кобринский подал в суд иск о защите чести и достоинства к журналистке портала "Холод" Софье Вольяновой. Поводом для иска стал текст, в котором Кобринский обвиняется в домогательствах к студенткам. Карточка дела опубликована на сайте Петроградского районного суда Петербурга.

"Мы в курсе, что Александр Кобринский подал гражданский иск в суд. Суть претензий нам неизвестна", - сказал "Медиазоне" заместитель главного редактора "Холода" Михаил Зеленский. Иск был зарегистрирован 21 декабря. В качестве ответчика, кроме Вольяновой, указано издание "Народные новости".

18 ноября портал "Холод" опубликовал текст "Блистательный профессор". В нем говорилось, что Кобринский "неоднократно приглашал студенток в гости, угощал их алкоголем и вступал в сексуальные отношения, а две девушки говорят, что он якобы принуждал их к БДСМ-сессиям. Одна из них рассказала, что роман длился несколько месяцев, причем Кобринский четко дал ей понять, что на серьезные отношения рассчитывать не стоит и параллельно у него могут быть связи с другими девушками. В один из дней преподаватель сделал в своей квартире БДСМ-сессию, в ходе которой студентка оказалась в наручниках и была выпорота. После того, как студентка призналась преподавателю, что этот опыт был ей неприятен, их отношения прекратились. По ее словам, Кобринский якобы регулярно склонял ее к БДСМ-практикам, но они никогда не обсуждали их условия.

После того как отношения студентки с Кобринским прекратились, она часто слышала о его общении и отношениях с другими студентками. Хотя на Кобринского жаловались в деканат, никаких изменений это не повлекло. "Тогда у меня возникло ощущение, что этот человек ходит на работу не потому, что любит литературоведение, а потому, что любит трахать студенток. И девушки для него ничего не значат, это просто спорт", - заявила она. Большинство других студенток описывали Кобринского как хорошего и отзывчивого преподавателя, однако отмечали его странное поведение по отношению к ним.

Сам Кобринский утверждал, что никогда не выпивал со студентками, звал и хв гости исключительно в учебных целях, и до сей поры у аспиранток и студенток, которых он приглашал к себе, "не возникало никаких вопросов". Он заявил, что у него были "самые разные" отношения со студентками, но отказался пояснять, какие именно. Кобринский также отрицает, что насильственно склонял кого-то к БДСМ-сессии, хотя об этом заявили нескольких не знакомых друг с другом студенток и их сведения совпадают вплоть до деталей.

В конце января 2020 года издание Nation News опубликовало новость о переписке Кобринского с неизвестной девушкой. Он якобы делал ей предложения непристойного характера. В пресс-службе РГПУ имени Герцена тогда ответили, что Кобринский не работает в университете с декабря 2019 года. Сам Кобринский рассказал телеграм-каналу "Ротонда", что решил сделать паузу в преподавании и переключиться на научную деятельность. Однако позднее он уточнил, что частично уход все же был связан с анонимными доносами на него, а также жалобами двух студенток, одна из которых якобы "всячески его добивалась".