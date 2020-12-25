Ростех У подозреваемой в мошенничестве топ-менеджера "Ростеха" Лалетиной обнаружили незадекларированную квартиру в Дубаях

Ростех

"Важные истории" обнаружили у бывшего топ-менеджера "Ростеха" Аллы Лалетиной незадекларированную квартиру на побережье Дубаи.

По информации издания, как минимум с 2014 года Лалетина владеет квартирой площадью 110 квадратных метров на элитном искусственном острове Пальма Джумейра. Сейчас такие апартаменты стоят более 30 млн рублей. При этом в декларациях Лалетиной за 2014-2018 годы этой недвижимости нет.

В декабре этого года Лалетину отправили под домашний арест, который она отбывает в своем загородном доме на Рублевке. По данным следствия, топ-менеджер, используя свое служебное положение, в 2018 году вступила в сговор с заместителем гендиректора "Техмаша" Людмилой Животовской и другими лицами с целью хищения средств Новосибирского завода искусственного волокна. С 3 мая 2018 года по 1 марта 2019 года в московский офис НЗИВ были фиктивно трудоустроены 14 человек. Их зарплата обналичивалась и использовалась участниками группы на личные нужды.

Сумма похищенных из бюджета средств окончательно не установлена: пока в материалах дела фигурирует формулировка "более 5 млн рублей", однако, по данным источников в правоохранительных органах, уже сейчас можно говорить как минимум о 80 млн рублей. Следствие уверено, что организатором аферы была именно Лалетина, а остальные участники преступной группы оставались исполнителями, взявшими на себя поиск подставных лиц, изготовление соответствующих фиктивных документов, заполнение табелей учета рабочего времени и другие мошеннические действия.