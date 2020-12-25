AmurMedia Гусейнов "в определенных кругах" был известен под прозвищем Резвый. С 2010 года он находился в федеральном розыске за организацию разбойных нападений на граждан и предприятия в Хабаровске и Хабаровском крае

AmurMedia

В Москве 38-летний уроженец Сахалинской области Ризван Гусейнов, находившийся в федеральном розыске по делу о разбоях, выпрыгнул из окна квартиры на Трехгорном Валу и разбился насмерть при попытке сбежать от полиции, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 24 декабря. "Гусейнов Ризван, находившийся в федеральном розыске, выпрыгнул из окна седьмого этажа при попытке задержания полицией. В розыске находился по статье 162 УК. Доставлен в больницу, умер в реанимации", - рассказал собеседник агентства.

Гусейнов "в определенных кругах" был известен под прозвищем Резвый. С 2010 года он находился в федеральном розыске за организацию разбойных нападений на граждан и предприятия в Хабаровске и Хабаровском крае.