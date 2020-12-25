Типичный Обнинск / Вконтакте Обнинский городской суд Калужской области удовлетворил иск Роскомнадзора к местному краеведу Артему Майнасу

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Обнинский городской суд Калужской области удовлетворил иск Роскомнадзора к местному краеведу Артему Майнасу. Его признали виновным в нарушении закона "О персональных данных" из-за публикации фотографий надгробия ученого Феликса Кашина на сайте, посвященном истории и достопримечательностям региона. Решение опубликовано на сайте суда.

Как пишет "Роскомсвобода"Артем Майнас занимается авторским мемориальным проектом, фотографируя надгробия известных земляков, в числе которых ученые, спортсмены, чиновники, исследователи, предприниматели, актеры и музыканты. Поводом для судебного иска стала жалоба, поданная в Роскомнадзор сыновьями ученого Феликса Кашина. Они посчитали, что размещенная на сайте информация об их отце нарушает закон о персональных данных, в числе которых - сведения о ФИО, дате рождения и смерти. Летом этого года надзорное ведомство подало иск против краеведа в суд.

На этой неделе на сайте Обнинского городского суда появились данные об удовлетворении иска, хотя судебное разбирательство еще не закончилось. 24 декабря, после окончания слушаний, суд подтвердил опубликованную ранее информацию, и теперь страницы краеведческого сайта с фотографиями надгробия ученого должны быть внесены в реестр запрещенной информации.

Майнас сообщил изданию "Калужские новости", что намерен продолжить борьбу за свои права. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" краевед также заявил, что из-за "запредельной жести сложившейся ситуации" решил заняться правозащитной деятельностью. По его мнению, Обнинский городской суд "поддержал совершенно нелепую, оторванную от здравого смысла и российского законодательства позицию областного Роскомнадзора". Он также назвал эту ситуацию проявлением так называемого "эффекта Стрейзанд", при котором попытка изъять определенную информацию из публичного доступа приводит лишь к ее более широкому распространению.