Водитель автобуса в Омске выгнал на мороз женщину в инвалидном кресле. Ему не понравилось, что она долго заходит в салон, пишет "Тайга.Инфо". Информация об инциденте появилась в сообществе "Аварийный Омск" "ВКонтакте".

СК начал проверку инцидента с водителем омского автобуса маршрута N 47Н. "Пока бабушка взбиралась по лестнице водитель кричал на нее: "Куда вы лезете, я что вас ждать буду, езжайте на низкопольных автобусах, они для инвалидов ходят". Когда бабушка взобралась, ее дедушка пытался сложить кресло чтобы войти, - пишет очевидец в соцсетях. - Водитель закрыл дверь и поехал оставив женщину одну в салоне, а мужчину на остановке, просто подвинув кресло автобусом! Остановился после криков возмущения и выгнал женщину на улицу!"

Чиновники уже назвали такое поведение "недопустимым". "По мнению департамента транспорта, такая ситуация совершенно недопустима, специалисты уже направили информацию индивидуальному предпринимателю, который осуществляет перевозки по маршруту. По данному факту перевозчиком будет проведена проверка", - сообщили в департаменте.

Кроме того, прокуратура проверит местные власти на предмет обеспечения транспортной доступности для инвалидов.